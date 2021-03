Coach et Formatrice, Peintre autodidacte, Khadija El Gharbaoui met désormais son expérience par écrit, à travers son nouveau livre « Coacher faire vivre » pour un développement personnel réussi.

Passionnée par la relation d’aide depuis sa tendre enfance, Khadija El Gharbaoui coach et formatrice, partage aujourd’hui à travers ces récits ses réflexions dont l’élément central est la valorisation de l’être humain; Jouant sur le son, les rythmes, les couleurs et les images.

La coach et peintre exprime de son réel vécu des sensations, des émotions et même des idées qui sont l’émanation de sa propre vie tout en alliant la prose poétique au développement personnel en utilisant ses facultés de grande artiste créatrice avec un engagement pour la quête perpétuelle

d’un changement positif.

« J’ai découvert qu’un moment de ma vie je vivais dans une cage Et je n’osais même pas faire un tour dans les parages, Heureusement j’ai reçu un éclat puis et un beau éclairage

Et j’ai fais mon premier pas dehors pour découvrir la magie du paysage Et chaque fois que j’avance je

découvre que je traverse des mirages

Et du coup je dévoile la réalité de mes blocages, alors analysez ce partage, Quittez votre cage, Profitez de votre vie

Profitez de votre passage. Allez-y vers d’autres apprentissages », écrit-elle sur son livre.

De formation de base scientifique; passionnée par le relationnelle, Khadija El Gharbaoui a réorienté son potentiel au service de l’être. Titulaire d’un Master en Ressources Humaines et Master Coach Personnelle et Professionnelle avec plus de 30 ans d’expérience de terrain forgée dans différentes régions du Maroc ; ou elle est allée à la rencontre du vécu du quotidien, des différents stéréotypes de populations qui ont aguerris son palmarès en matière d’accompagnement.

En plus de sa formation en coaching Khadija est un » art promoteur « qui allie le coaching à l’art dans un style artistique. Ce qui fait la force de ce recueil c’est qu’il amène le lecteur dans un voyage intérieur à la découverte de soi à travers des phrases rimées.