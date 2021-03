Casablanca : 450 nouveaux bus déployés par Alsa depuis la mi-février

Depuis le lancement de Casabus opéré par alsa en mi-février, 450 nouveaux bus ont été mis en circulation. Cet élargissement a permis de couvrir l’ensemble du territoire de l’Etablissement de Coopération Intercommunale de Casablanca grâce à 57 lignes.

La flotte sera portée à 700 bus en septembre prochain en phase avec l’engagement du groupe d’offrir des services de qualité répondant à toutes les exigences de sécurité et de confort.

L’élargissement du réseau de Casabus opéré par alsa a permis à plusieurs zones d’être ralliées, pour la première fois, au réseau du transport urbain. Quatre nouvelles lignes ont été lancées au niveau de Nouaceur (306, 307, 309, 312), reliant Al-Khayyatah, Douar Rifal, Ouled Aissa, Douar Murtah, Sidi Bouziane, Douar el Foukara, Oulad Hmad, Dar Bouazza, Oulad Azouz, Ville d’Annasr et autres ; et deux (600 et 608) au niveau de Mediouna permettant de relier de nombreuses zones telles qu’Al-Majatiyeh, Mekanssa, Douar Lahfaya, Sidi Hajjaj, Tit Mellil, Beni yakhlef, El chelalat.

Par ailleurs, cinq nouvelles lignes (902, 903,907,906, 905) ont été mise en service reliant la ville de Mohammedia avec de nouveaux quartiers comme Beni Yakhlef, Sidi Moussa al-Majdoub, Sidi Moussa ben Ali, et d’autres zones.

Le tarif de 75% des trajets, soit 39 lignes, a été maintenu au prix de 5 dirhams le billet. Ce tarif concerne les lignes dont les stations de départ et d’arrivée sont situées dans la ville de Casablanca et celle de Mohammedia. Pour les 14 lignes qui relient les zones semi-urbaines de moins de 30 km de longueur, les billets sont au prix de 6 Dirhams.

En ce qui concerne les 4 lignes restantes couvrant les zones semi-urbaines d’une longueur de plus de 30 km, le prix des billets est fixé à 8 dirhams.

Des horaires réguliers et une fréquence soutenue

Casabus dessert les différentes zones de la métropole via un programme offrant un rythme régulier de passage des bus. La planification des passages est définie par rapport à la fréquentation de chaque ligne et varie en fonction de la longueur du trajet et du trafic entre les stations de départ et d’arrivée. Pour assurer cette fréquence soutenue, le nombre de bus desservant chaque ligne a été augmenté.

Cette opération d’élargissement, mise en place par Alsa, vise à répondre aux besoins des Casablancaises et Casablancais en matière de service de transport urbain.

Les nouveaux bus mis à la disposition des Casablancaises et Casablancais sont tous respectueux de l’environnement et conformes à la norme d’émission EURO VI. Ils sont équipés de tous les moyens de sécurité et de confort avec notamment une connexion WIFI gratuite à bord.