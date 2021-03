Revue de presse quotidienne de ce vendredi 19 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi 19 mars 2021

Le Matin :

• Nasser Bourita s’entretient avec son homologue polonais. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, a eu un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de la République de Pologne, Zbigniew Rau. Bourita a souligné que le renforcement des relations avec la Pologne s’inscrit dans le cadre de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, de diversification des partenariats au sein de l’Union Européenne, indique un communiqué du ministère. Les deux ministres ont salué l’excellence des relations entre les deux pays et ont marqué l’intérêt de renforcer davantage le dialogue politique et la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique. De son côté, Rau a souligné l’importance du Partenariat Stratégique entre le Maroc et l’UE et a tenu à féliciter le Maroc pour son rôle et ses efforts, en tant que pôle de stabilité et de développement, ajoute le communiqué.

• Département de l’Éducation nationale: règlement de la 5-ème tranche des dossiers d’indemnités quotidiennes de stage. Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé qu’il procèdera au règlement de la 5-ème tranche des dossiers d’indemnités quotidiennes de stages pour les fonctionnaires relevant du département de l’Éducation nationale, ayant effectué la période de stage dans l’un des centres de formation et ce, jusqu’au 31 décembre 1990. Dans un communiqué, le ministère affirme que 1.734 dossiers sont programmés en fonction du budget alloué à cet effet, ajoutant que quatre tranches d’indemnités quotidiennes de stage sont réglées concernant 3.842 dossiers et ce, conformément au critère d’ancienneté d’accès aux centres de formation.

L’Economiste :

• Occupation du domaine public : les règles du jeu vont changer. Pour combattre l’occupation illégale du domaine public, les sanctions seront alourdies. Une amende équivalente à 10 fois le montant de la redevance annuelle due en cas d’une occupation non autorisée est prévue. L’évacuation de force est opérée ainsi que la démolition des constructions réalisées sans préjudice des poursuites pénales. Pour ceux dont l’autorisation arrive à échéance sans qu’ils ne quittent le domaine public l’amende serait fixée à 100.000 DH et peut atteindre 200.000 DH. Le tribunal peut demander la réquisition des constructions et équipements utilisés par l’occupant illégal. Autre sanction: 300.000 à 500.000 DH à l’encontre de ceux qui occupent illégalement le domaine public et y érigent des constructions.

• Tourisme : Agadir suffoque. «La ville d’Agadir suffoque…pire elle est à l’agonie», alerte le Président du CRT d’Agadir Rachid Dahmaz, qui reste très préoccupé par la situation des 130.000 employés du secteur qui attendent impatiemment la reprise qui tarde à venir. Dans ce contexte de crise sanitaire, la destination pâtit toujours des mesures de prévention et de restriction dues à la crise sanitaire, comme la fermeture des plages, des cafés et des restaurants (hors restauration des hôtels), ce qui prive la région d’une manne considérable des touristes nationaux. Un arrêt de l’activité qui plonge davantage les acteurs touristiques dans une crise sans précédent. Privés des touristes internationaux à cause du gel des vols, les professionnels du secteur sont dans l’impasse. Les entreprises touristiques qui ont une assise financière ont tenu mais d’autres plus fragiles ont sombré dans l’oubli.

Maroc le Jour :

• Aucune relation n’est établie entre l’utilisation du vaccin AstraZeneca et les accidents thromboemboliques. Aucune relation n’est établie entre l’utilisation du vaccin AstraZeneca et la survenue de troubles de coagulation et d’accidents thromboemboliques, a affirmé la directrice du Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc (CAPM), Rachida Soulaymani Bencheikh. Que ce soit au niveau du Comité central de vaccination, du Comité technique de pharmacovigilance ou de la Commission nationale de pharmacovigilance, et vu les données dont nous disposons, « aujourd’hui la position du Maroc est qu’il n y a aucune relation qui peut être retenue entre l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca et l’apparition des accidents thromboemboliques », a souligné Soulaymani Bencheikh dans un entretien accordé à la chaîne d’information en continu de la MAP (M24). « Au Maroc, nous avons eu quatre déclarations d’accidents thromboemboliques qui se sont manifestés environ une semaine à 10 jours après la prise du vaccin », a-t-elle fait savoir.

• Agropole de Béni Mellal, un exemple à dupliquer au niveau national. L’Agropôle compte parmi les projets structurants que connaît la région Béni Mellal-Khénifra. Troisième du genre après celles de Meknès et de Berkane, l’Agropôle de Béni Mellal aura un impact Socio-économique certain à travers la valorisation des productions agricoles aussi importantes et diversifiées de la région dans un objectif de création des richesses, d’emploi et de la valeur ajoutée. Selon les données de l’ORMVAT, ce projet contribuera à drainer des investissements très importants dans les filières agricoles et agro-alimentaires qui dépassent 3 milliards de Dirhams et permettra de générer 5.000 emplois directs et 3.000 emplois indirects dans une région agricole par excellence qui dispose d’une superficie agricole d’environ 1 million d’hectares et d’une superficie irriguée de 200.000 ha, soit 14% de la superficie irriguée nationale.

Aujourd’hui le Maroc :

• Formation professionnelle : le privé mise 500 millions de dirhams. Jackpot pour le secteur de la formation professionnelle. La Confédération générale des entreprises du Maroc vient de faire une grande annonce dans ce sens. Ainsi, le secteur privé contribue à hauteur de 500 millions de dirhams pour accompagner la mise en œuvre de la Feuille de route royale relative à la formation professionnelle. «Consciente que la compétitivité des entreprises est intimement liée à l’adéquation formation-emploi et au développement du capital humain, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a donné son accord pour réaffecter 500 millions de dirhams issus des recettes de la Taxe de formation professionnelle (TFP) afin d’accompagner la réalisation de la Feuille de route royale inhérente à la formation professionnelle», apprend-on auprès du patronat. C’est une grande contribution alors que le pays semble miser sur le secteur de la formation professionnelle pour les prochaines décennies.

• La Rabita Mohammedia des oulémas et l’UNFPA, alliés contre les violences à l’égard des femmes. La Rabita Mohammedia des Oulémas et le Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc (UNFPA) ont signé un accord de collaboration pour renforcer davantage le rôle des leaders religieux dans la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles. Signé à Rabat par le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, et le Représentant de l’UNFPA, Luis Mora, cet accord définit un plan d’action annuel pour lutter contre les violences à l’égard des femmes et des filles. Le plan de travail annuel 2021 vient consolider les acquis du partenariat entre la Rabita et l’UNFPA en matière de promotion de la santé et de bien-être chez les jeunes et la prévention contre les violences à l’égard des femmes et des filles, indique le Fonds onusien dans un communiqué.

Al Bayane :

• Mikhail Bogdanov reçoit l’ambassadeur du Maroc à Moscou. Le Représentant spécial de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov a eu, à Moscou, un entretien avec l’ambassadeur du Maroc, Lotfi Bouchraara axé notamment sur le renforcement des relations bilatérales et le dialogue politique. Un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères indique que lors de cet entretien, Bogdanov et l’ambassadeur du Maroc ont discuté des questions d’actualité concernant le renforcement des relations traditionnelles d’amitié russo-marocaines y compris l’approfondissement du dialogue politique, l’élargissement des liens économiques, commerciaux et humanitaires, ainsi que les interactions dans la lutte contre le coronavirus. Ils ont également échangé avec intérêt leurs points de vue sur la situation actuelle en Afrique du Nord, ajoute la même source.

• CEA-ONU : Le Maroc élu au nouveau bureau de la Conférence des ministres africains des Finances. Le Maroc a été élu, à Addis-Abeba, rapporteur au nouveau bureau de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification, et du Développement économique, présidé par la Guinée équatoriale. La composition du nouveau Bureau a été annoncé par l’ambassadeur Représentant du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi qui a présidé la séance d’ouverture du bureau du Comité des experts, préparatoire de la 53ème session de la CEA-ONU et l’édition 2021 de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. Ainsi, le nouveau bureau est composé de la Guinée Equatoriale (Président), Madagascar (Premier Vice-Président), la Zambie (deuxième vice-président), Sierra Leone (troisième Vice-Président) et le Maroc (Rapporteur).

L’Opinion :

• « Dakhla Spots », un beau-livre paru aux éditions Dakhla Media en collaboration avec l’ONMT. « Dakhla Spot » est l’intitulé d’un beau-livre qui vient de paraître aux éditions Dakhla Media en collaboration avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT). Cet ouvrage de 240 pages sur la ville de Dakhla est une invitation au voyage et un véritable hymne pour une des plus belles destinations marocaines en mettant en avant ses atouts touristiques. Au sommaire 9 chapitres : « Les atouts de Dakhla », « Une faune et une flore uniques », « Une activité touristique en plein boom », « Dakhla, capitale de kitesurf », « Une multitude d’activités à pratiquer », « Une destination éco-responsable », « Une terre et des Hommes », « Une région qui mise sur ses infrastructures » et enfin « Un grand chantier à ciel ouvert ».

• Interpellation de deux individus pour implication présumée dans le trafic de psychotropes. Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Casablanca ont interpellé, mercredi en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus âgés respectivement de 23 et 29 ans pour leur implication présumée dans la détention et le trafic d’une grande quantité de psychotropes. L’interpellation s’est déroulée dès l’arrivée à Casablanca des deux suspects en provenance d’une ville du Nord du Royaume, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les opérations de fouilles ont permis de trouver en leur possession 20.700 comprimés psychotropes de type « Rivotril », 1,9 kg de chira destiné à la commercialisation, et un lot de téléphones portables.

Libération :

• Hilale : les violations des droits des femmes dans les camps de Tindouf, une tragique réalité quotidienne. Les graves violations des droits des femmes dans les camps de Tindouf, depuis plusieurs décennies, sont devenues une tragique réalité quotidienne, à la vue du pays hôte, « qui se vante à tort de respecter ses obligations au regard du droit international humanitaire », a dénoncé à Rabat l’ambassadeur Représentant permanent du Maroc aux Nations unies, Omar Hilale. En ouverture d’un colloque international sur « la protection des femmes pendant les crises humanitaires », Hilale a indiqué que cette réalité « existe toujours dans notre voisinage immédiat, en ce qui concerne la situation de nos concitoyennes dans les camps de Tindouf en Algérie, où la plupart d’entre elles sont victimes de violences sexuelles et d’esclavage en raison de la couleur de leur peau ».

• La CPU revêt une dimension sociale. Le régime de la Contribution Professionnelle Unique (CPU), outre son aspect fiscal, revêt une dimension sociale, a affirmé, mardi à Rabat, le directeur général par intérim de la Direction générale des Impôts (DGI), Khalid Zazou. Ce nouveau régime, institué par la loi de finances 2021 pour remplacer le régime du bénéfice forfaitaire appliqué aux professionnels en matière d’impôt sur le revenu, comprend une dimension sociale qui consiste à affecter un droit complémentaire destiné aux prestations sociales couvrant l’assurance maladie obligatoire, a précisé Zazou lors d’une rencontre avec la presse. L’objectif étant d’élargir la couverture sociale à l’ensemble des petits commerçants, artisans et prestataires de service, a-t-il relevé.

Bayane Al Yaoum :

• Le tourisme, une opportunité pour l’insertion professionnelle des jeunes. Le secteur touristique au Maroc offre une opportunité majeure pour l’insertion professionnelle des jeunes en entreprise, en entrepreneuriat et en auto-emploi, a affirmé mercredi la ministre du Tourisme, de l’artisanat du transport aérien, et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui. Le plan de relance du secteur touristique a prévu des dispositifs favorisant l’engagement des jeunes dans les filières touristiques, a souligné Mme Fettah Alaoui qui intervenait lors d’une conférence sur le secteur touristique après la crise de la Covid-19, tenue à l’initiative de l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable, en partenariat avec la Jeune Chambre Internationale de Rabat (JCI Rabat), à l’occasion de sa rentrée solennelle 2021.

• Semaine de la Francophonie au Paraguay : une soirée met en avant l’héritage culturel séculaire du Maroc. L’ambassade du Maroc au Paraguay a organisé, lundi au siège de l’Alliance Française à Asunción, une soirée haute en couleur mettant en avant les différents aspects de l’héritage culturel du Royaume, dans le cadre de la célébration de la Semaine internationale de la francophonie. A cette occasion, un stand orné des couleurs nationales a été mis en place offrant aux visiteurs, par le biais d’une exposition de tableaux artistiques, de brochures touristiques, de produits d’artisanat, de caftans et de quelques musts de la cuisine marocaine, l’occasion d’embrasser les différentes composantes de l’héritage culturel séculaire du Royaume.