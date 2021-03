Maroc : A l’aide d’un flotteur à bébés, un immigrant traverse la mer à la nage jusqu’à Sebta

Un jeune marocain a utilisé un flotteur pour enfant pour traverser la mer, afin de rejoindre l’Espagne depuis le Maroc. L’immigrant en question a été interpellé à Sebta.

Un flotteur à bébés, a aidé un jeune marocain a nager jusqu’à la plage de Chorillo, à la limite de ses forces où il a été intercepté après un appel d’un citoyen.

Ces derniers jours, le goutte-à-goutte des arrivées est constant. L’Association espagnole de la garde civile (AEGC) l’a elle-même dénoncée dans des déclarations à El Faro de Ceuta , exigeant une plus grande présence de personnel sur la côte , compte tenu notamment de la situation extrême que traversent ces nageurs, contribuant ainsi à éviter des tragédies.

Plus tôt cette semaine un jeune marocain avait atteint la côte de Sebta dans l’après-midi de vendredi, vêtu d’une combinaison et à l’aide d’un flotteur gonflable pour enfants, il a réussi à éviter la houle de l’ Est avant de retrouver le rivage dans une petite zone sablonneuse. Il a lui aussi, été intercepté par la Garde civile et soigné par la Croix-Rouge, le jeune homme présentait de très légers symptômes d’hypothermie.

Mais les entrées illégales ou clandestines à Sebta qu’elles soient terrestres ou maritimes, subsaharienne ou maghrébines se sont multipliées d’une façon inquiétante ces derniers temps.

Depuis, les arrivées de migrants sur le « territoire espagnol » se sont principalement déroulées par voie maritime et la tendance s’est poursuivie jusqu’à la fin de 2020.

Les arrivées par voie maritime à Sebta ont augmenté de plus de 220% par rapport à l’année dernière à la même période, les arrivées par voie terrestre, de près de 90%. Dans le recueil général de l’Espagne, les arrivées de migrants ont chuté de 4,6%, avec 202 arrivées de moins qu’au cours des deux premiers mois de 2020.