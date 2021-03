L’ABHBC lance la 7è édition des classes d’eau

Une semaine de classes d’eau ! C’est un projet pour la sensibilisation des enfants à la ressource rare qu’est ce liquide bleu, indispensable à la vie. Un dispositif initié depuis 2014 par l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC) qui permet aux futures générations de mieux comprendre la thématique d’une manière ludique et pédagogique et de connaître les rôles de chacun dans la préservation. cette édition se déroulera au sein du groupe scolaire « Al Aounat », (commune rurale de Ras El Ain).

Cet événement est organisé à l’occasion de la journée mondiale de l’eau qui a pour thème cette année » la place de l’eau dans nos sociétés et comment la protéger ». Il est initié en partenariat avec la Direction Provinciale de l’Education Nationale de Settat et l’association des parents d’élèves du même groupe scolaire.

Au programme, des ateliers en classe, un module éducation, des sorties et des visites de terrain (barrage Tamesna et Station de traitement de l’ eau potable, Station d’épuration de Ben Ahmed, Réservoir d’eau de Ras Al Ain), des ateliers d’implantations d’arbres ainsi que des interventions des acteurs de l’eau visant à éclairer les nombreuses facettes de l’eau et répondre aux différentes questions des écoliers.

Classes pédagogiques et ludiques

C’est à travers les enfants, que se fera la sensibilisation à la préservation des ressources en eau et la rationalisation de son utilisation. En effet, en ciblant les enfants, ce sont autant de familles qui seront sensibilisées à la préservation de l’eau. Et c’est le principe même du programme pédagogique de la Semaine des classes d’eau.

À travers cette action, l’ABHBC s’inscrit parfaitement dans la finalité du Programme Prioritaire National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation 20/27, principalement son axe portant sur le renforcement de la conscience liée à l’importance de la préservation des ressources en eau et la rationalisation de son utilisation.

En 7 ans et depuis le lancement de l’initiative, ce sont près de 1.200 enfants de 9 à 11 ans -CE5 et CE6- qui ont bénéficié de ces programmes, soit 200 élèves par an en favorisant de manière délibérée les zones rurales dans le cadre de son périmètre d’action.