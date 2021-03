Enfants mendiants: La campagne de l’association Jood choque la toile

Une campagne de sensibilisation de l’association Jood, qui travaille auprès des sans-abris, a créé une polémique chez les Marocains. Sur les réseaux sociaux, les avis divergent et plusieurs internautes ont estimé que le message de l’association était malvenu.

Le 10 mars, l’association Jood portée par des citoyens bénévoles venant en aide aux sans-abris le soir en leur fournissant entre autres des repas, des vêtements et des couvertures, a lancé sa nouvelle campagne de sensibilisation en ciblant les enfants mendiants.

L’association qui est active dans 5 villes au Maroc (Casablanca, El Jadida, Rabat, Tanger, Marrakech) a mis en ligne un court métrage poignant sur la réalité de la mendicité infantile et partagé des affiches dans les principales artères de la ville de Casablanca pour faire connaitre sa campagne intitulée « pour son bien, ne lui donnes rien », en référence aux pièces de monnaie données ça et là aux enfants dans la rue. Les affiches étaient également accompagnées d’un hashtag #Sa_place_est_en_classe.

Jood explique sa démarche par un système cruel où les enfants sont pris au piège dans des bandes criminelles qui les « louent » à la journée pour rapporter de l’argent à un chef, ou encore à leur famille. C’est d’ailleurs les parents de ces enfants mendiants qui les poussent à aller mendier au lieu de les envoyer à l’école.

Selon l’association qui connait bien le terrain et le monde de la rue, ces enfants seraient « loués » à la journée pour 150 dirhams. Dès leur plus jeune âge, ils apprennent à faire de la mendicité une profession, cherchant à attirer la tendresse et à jouer sur l’émotionnel des passants et des conducteurs pour glaner des pièces.

Le gain journalier des femmes portant des enfants peut s’élever jusqu’à 350 dirhams, et jusqu’à 800 dirhams le vendredi (jour où beaucoup de Marocains font leur « sadaka »), selon Hind Laidi, présidente de l’association Jood.

Et c’est parce qu’ils rapportent plus qu’un adulte que les enfants sont devenus exploités pour mendier professionnellement, d’où la campagne de Jood qui appelle les Marocains à ne plus encourager ce phénomène d’exploitation des enfants en refusant de jouer le jeu.

Seulement, cette campagne n’a pas été de l’avis de tous. Sur les réseaux sociaux, plusieurs voix se sont élevées pour estimer qu’elle était « inappropriée », et affirmer qu’en refusant de leur donner une pièce cela les plongeraient dans la faim et la violence.

Hé @JOOD_ONG

votre affiche de la mendicité est choquante et surtout mal faite — Don Rimoun De la Kacha (@RimounYaaG) March 17, 2021

« Hé Jood, votre affiche de la mendicité est choquante et surtout mal faite », a lancé un internaute.

واش عارفين هادو لدايرين هاد الحملة بلي هداك الطفل لمجمعش الفلوس غادي اتخلى داربوه هديك الليلة وغادي ابات فالزنقة. باش نقلبوا على حلول منطقية و نعطقوالدراري كنزيدو نتكرفسو عليهم — hakim (@hakim9641) March 17, 2021

« Ces personnes qui ont fait cette campagne, savent-elles que cet enfant est obligé de ramasser de l’argent sinon il se fait tabasser la nuit et il dort dans la rue? Au lieu de trouver des solutions pragmatiques et de sauver ces enfants, on ne fait qu’aggraver leur situation », a critiqué un autre.

« Le marketing maladroitement donneur de leçon », ajoute un tweet avec le hashtag « ta place n’est pas dans la pub ». D’autres Marocains ont estimé que le message de Jood était prétentieux et bourgeois.

Néanmoins, certains ont dit soutenir la campagne affirmant que c’était la voie à suivre, tout en soutenant que plusieurs de ces enfants sont victimes de réseaux mafieux.

« Le message est volontairement fait pour choquer. Jood sait comment fonctionne la mafia de la mendicité », a défendu un internaute dans la chaine de discussion. Et un autre d’ajouter que le message n’était pas prétentieux parce que Jood va à la rencontre de ces personnes et est en contact avec elles tous les jours.

« Avec Jood j’ai vu ce qu’était la vraie pauvreté, une pauvreté tellement dure que ces gens se cachent, ne sortent que la nuit faire les poubelles, j’ai vu un groupe d’une 15aine d’enfants habiter dans tunnel de train désaffecté », a déclaré un internaute défendant l’action de l’association.

Le message est volontairement fait pour choquer. Jood sait comment fonctionne la mafia de la mendicité. — Imad B. (@ImadBouziane) March 17, 2021

« Je ne donne jamais aux mendiants avec des enfants ….. enfants souvent endormis avec des somnifères… », a répondu un intervenant. Et un autre de confirmer: « Exactement, c’est un business qui s’apparente à de l’esclavagisme. Et quand tu donne tu contribues. ».

Exactement, c'est un business qui s'apparente à de l'esclavagisme. Et quand tu donne tu contribues. — crisequarantaine (@ooopscitizen) March 17, 2021

« Vous avez déjà vu un enfant de 3 ans qui dort toute la journée, ces criminels leur donnent des sirops pour les endormir comme des légumes et mendier avec », pouvait-on encore lire en commentaire sur Twitter.

Si la campagne de Jood choque et fait réagir c’est effectivement une partie de gagnée pour l’association qui cherche à sensibiliser les Marocains au calvaire de ces enfants et cet engrenage dans lequel ils sont enfermés et où le citoyen qui donne une pièce d’un dirham contribue.