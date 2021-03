Coronavirus: 53 nouveaux cas graves enregistrés ces dernières 24 heures

Le Maroc a enregistré 487 nouveaux cas porteurs du coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total des cas recensés au niveau national depuis le début de l’épidémie à 490 575.

Actuellement, le total des cas actifs passe à 3 948, parmi eux, 420 cas sont dans un état grave, en augmentation de 16 cas depuis la veille. En termes d’incidence nationale, le taux passe à 1349,3 cas par 100.000 habitants, toujours en augmentation

Sur les dernières 24h, l’incidence est 1,3 cas par 100 000 habitants, le même chiffre que la veille et le nombre de personnes vaccinées a atteint les 4 252 723.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas recensés au Maroc ces dernières 24 heures, c’est la région de Casablanca-Settat qui arrive en tête avec 324 infections dont la majorité a été enregistrée dans la ville de Casablanca (268), 17 cas à Mohammedia, 11 à El Jadida, 10 à Nouaceur, 8 à Mediouna, 5 à Benslimane, 3 à Settat, 1 à Berrechid et à Benslimane.

Loin derrière, la région de Marrakech-Safi a enregistré un bilan de 46 nouvelles infections (36 à Marrakech, 6 à Rhamna, 2 à Kelaa des Sraghna, 1 à Chichaoua et à Safi) suivie par la région de l’Oriental avec 33 cas (28 à Oujda-Angad, 2 à Nador et à Taourirt, 1 cas à Jerada).

De son côté, la région de Rabat-Salé-Kénitra a recensé 10 nouvelles infections au coronavirus à Salé, 7 à Skhirat-Témara, 5 à Rabat, 2 à Kénitra, 1 à Khemisset et à Sidi Slimane pour un total de 26 cas, tanfis que la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a identifié 15 cas dont 11 situés à Tanger-Assilah, 2 à Al Hoceima, 1 cas à Tétouan et à Larache.

Par ailleurs, la région de Souss-Massa a enregistré 13 nouvelles infections réparties comme suit: 5 cas à Tiznit, 4 à Inzegane-Ait Melloul, 2 à Agadir-Ida-Ou-Tanane et à Chtouka-Ait Baha.

Un bilan de 6 cas a été enregistré dans la région de Beni Mellal-Khénifra (2 cas à Khouribga et à Beni Mellal, 1 cas à Fqih Bensaleh et à Khénifra) et dans la région de Drâa-Tafilalet (4 à Errachidia et 2 à Tinghir)

Même bilan pour la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Eddahab qui ont toutes deux enregistré 5 cas, tous dans la ville de Laâyoune pour Laâyoune-Sakia El Hamra et tous à Oued Eddahab pour Dakhla-Oued Eddahab.

Enfin, un bilan de 4 infections a été enregistré dans la région de Guelmim-Oued Noun où 1 seul cas positif au covid-19 a été recensé dans chacune des villes suivantes: Guelmim, Sidi Ifni, Assa Zag et Tan Tan. Même bilan pour la région de Fès-Meknès qui a recencé 2 cas à Fès et 2 cas à Sefrou.