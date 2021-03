L’EMA rend son verdict par rapport à l’AstraZeneca: Sûr et efficace

L’Agence européenne des médicaments (EMA), a rendu jeudi son verdict par rapport au vaccin anti-covid19, AstraZeneca. Pour l’Agence, c’est un vaccin « sûr et efficace » et « n’est pas associé » à un risque plus élevé de caillots sanguins.

En faisant cette annonce, particulièrement attendue par la quinzaine de pays européens ayant suspendu l’administration de l’AstraZenaca pour l’avoir associé à des cas de thromboses (caillots sanguins dangereux), la directrice exécutive de l’EMA, Emer Cooke, a indiqué que « ses avantages (AstraZeneca) dans la protection des personnes (…), avec les risques associés de décès et d’hospitalisation, l’emportent sur les risques possibles ».

Et d’ajouter que l’AEM « a également conclu que le vaccin n’était pas associé à une augmentation du risque global d’événements thromboemboliques ou de caillots sanguins ».