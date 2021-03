MLA-2021: Le dernier dernier délai de dépôt des candidatures fixé au 25 mai

L’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), a annoncé que la date limite de dépôt des candidatures pour la 5è édition des « Moroccan Logistics Awards » (MLA-2021) a été fixée au 25 mai prochain.

Dans un communiqué, l’AMDL rappelle que ce concours, lancé en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et en collaboration avec les professionnels du secteur, récompense chaque année, depuis 2016, les meilleurs projets et solutions portés par les entreprises marocaines et les professionnels de la logistique et de la Supply Chain qui ont aidé, par leur contribution et quête d’excellence, au développement de l’efficacité, de l’innovation et de la durabilité dans le secteur de la logistique au Maroc.

Seront ainsi récompensés au titre de 2021, ajoute l’Agence, le « projet logistique », le « projet green logistics », la « start-up » et le « professionnel » de l’année, et les gagnants seront dévoilés fin juin prochain.

Le jury d’évaluation des candidatures est composé de représentants d’institutions publiques et privées, ainsi que de personnalités de la communauté logistique reconnues pour leur expérience, notoriété et engagement pour le développement du secteur de la logistique au Maroc, alors que les conditions générales et les formulaires d’inscription au concours, sont téléchargeables sur le site web de l’AMDL via le lien « https://www.amdl.gov.ma/amdl/mla-accueil/ ».

En 2019, rappelle-t-on, le prix du projet logistique de l’année a été attribué à Schneider Electric Maroc pour « Supply-Chain collaborative entre chargeur et prestataire: Externalisation des activités logistiques », alors que le prix du projet « Start-up » de l’année a été octroyé à « Speedbox » pour une « Solution collaborative de livraison de colis ».

Quant au prix du professionnel de l’année, le jury a primé Mohamed Talal, vice-président de la Fédération du Transport et de la logistique à la CGEM et président directeur général du Groupe la Voie Express, opérateur marocain pionnier dans le secteur de la logistique.

Les invités de la soirée des MLA-2019 ont, pour leur part, accordé, via un vote, le prix de la meilleure présentation à « Kourtim » pour son projet « Plateforme digitale pour l’optimisation du transport routier de marchandises ».