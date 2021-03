PJD : Le rétropédalage de Benkirane sur le gel de son adhésion

Il y a près d’une semaine, l’ex-Chef du gouvernement et ex-patron du Parti de la Justice et du Développement (PJD), Abdelilah Benkirane, avait annoncé le gel de son adhésion au parti de la lampe, dans d’un papier publier sur sa page Facebook. Aujourd’hui, il revient sur sa décision dans une annonce qu’il a encore faite sur son réseau social.

Benkirane, qui avait également annoncé la rupture des relations avec cinq éminences du parti (et non des moindres), à savoir Saâd Eddine El Otmani, chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, Mustapha Ramid, Lahcen Daoudi, Abdelaziz Rebbah et Mohammed Amekraz, fait marche arrière sur ce point également.

L’annonce du gel de l’adhésion d’Abdelillah Benkirane, qui avait fait couler beaucoup d’encre, est intervenu juste après l’adoption par le Conseil du gouvernement, jeudi 11 mars, du projet de loi 13-21 relatif à la légalisation du cannabis, et que l’ex-patron du PJD ne « kiffe » pas trop.

Enfin bref, dans son dernier manuscrit qui date de ce jeudi 18 mars, et où il se rétracte de sa décision parvenu dans le manuscrit du 11 mars, Benkirane précise que sa rétractation intervient suite à l’intervention de deux dirigeants du parti de la lampe, Abderrahim Chikhi et et Azzeddine Taoufik.