Conseil de gouvernement: Adoption du projet de décret relatif à la titrisation des actifs

Le projet de décret n° 2-20-715 modifiant le décret n° 2.08.530 portant application de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, a été adopté par le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi par visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani.

Selon le Porte-parole du gouvernement, Said Amzazi qui s’exprimait lors d’un point de presse à l’issue du Conseil, le projet de décret, présenté par le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, a pour objet de modifier les dispositions de l’article 1-12 du décret précité, en confiant la détermination des conditions et modalités d’octroi de financements par le Fonds de placements collectifs en titrisation à une décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances.