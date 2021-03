Algérie : Purge et chasse aux sorcières au sein  de la grande muette

Et un de plus ! Décidément, en Algérie on ne ménage aucun effort pour se vouloir plus propre que propre. Ce coup-ci, c’est le Général-major Abdelkader Lachkhem, l’ex-chef de Département des Transmissions, Systèmes et Guerres électroniques au niveau du ministère de la Défense nationale, qui fait les frais du grand lavage voulu par la paire Abdelmadjid Tebboune et Saïd Changriha.

Sniff ! mon général a été placé officiellement en détention au niveau de la prison militaire de Blida après avoir été auditionné plus de 5 jours durant dans le cadre d’un nouveau grand scandale politico-judiciaire. Si l’on se fie à « Algérie Part » on a étouffé dans l’œuf l’affaire qui sans la bonne grâce de la Cour militaire de Blida, aurait pu faire énormément de bruit en Algérie.

Le dossier concerne l’achat à l’étranger d’équipements classés sensibles pour assurer la sécurité des transmissions militaires. Selon nos sources, plusieurs autres officiers supérieurs, et anciens hauts commis de la direction centrale dirigée par Abdelkader Lachkhem pendant de longues années sous l’ère du défunt ex-chef d’Etat-Major Ahmed Gaid Salah, sont également cités dans ce dossier classé « secret défense » par la Cour militaire de Blida. On le voit donc il s’agit entre autres d’une purge et tout ceux qui se conjuguent et se rapportent en genre et en nombre à Gaid Salah en auront pour leurs grades.

A priori l’affaire ne manquera pas de donner lieu à de nouvelles spéculations sur l’ampleur des scandales de corruption au sein de l’Institution miliaire, le premier poste budgétaire du pays en Algérie avec pas moins de 10 milliards de dollars de dépenses par an. Ce nouveau scandale judiciaire va également modifier profondément les rapports de force au sein du haut commandement militaire de l’ANP car Abdelkader Lachkhem était considéré comme l’un des généraux les plus influents de ces 10 dernières années. Le clan de Said Chengriha, l’actuel patron de l’Etat-Major de l’ANP, est assurément en train de tisser sa toile sur l’ensemble des pôles de l’armée algérienne.

Le Général-major Abdelkader Lachkhem, était au cœur d’un énorme scandale de corruption et de dilapidation de deniers publics depuis 2020. Il faisait l’objet d’une enquête approfondie qui porte sur l’acquisition entre 2014 à 2019 pour 2 milliards de dollars de matériel de télécommunications et d’équipements électroniques qui ne constituaient pas une priorité nationale. C’est la direction centrale de la sécurité de l’armée (DCSA) qui est officiellement en charge de cette enquête.

Les enquêteurs soupçonnent des surfacturations, des détournements de deniers publics et des transferts illicites de devises à travers ces opérations d’importation de matériel militaire dont l’utilité ne semble pas avoir été démontrée par des plans d’investissements concrets et fiables. Pour les besoins de cette enquête, le général-major Abdelkader Lackhem avait été privé de son passeport et placé sous interdiction de quitter le territoire national (ISTN) dès l’été 2020.