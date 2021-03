Le Club sportif EMIsport organise la première édition des EMI DIGITAL GAMES

Malgré l’annulation des différents événements et l’interdiction de toute forme de rassemblement à cause de la crise sanitaire, le club sportif de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs, EMIsport, n’a pas baissé les bras et revint encore plus motivé et déterminé que jamais, pour offrir un épanouissement et un divertissement inouï dans une édition inédite des événements sportifs inter-écoles.

Cette année, le club a décidé de présenter les EMI DIGITAL GAMES, une manifestation exceptionnellement virtuelle qui durera 2 jours, soit les 27 et 28 mars 2021. En ce sens, il invite les combattants, à « préparer leurs armes et à ne pas manquer de participer à un tournoi virtuel inégalé pour une édition singulière des EMI DIGITAL GAMES ».

Dans un communiqué, les organisateurs affirment que leur ultime finalité est de permettre au public de jouir pleinement, non seulement des activités habituelles, sportives et culturelles, individuelles et collectives, dans une version atypiquement numérique, mais aussi d’une panoplie inaccoutumée de ses jeux en ligne préférés.

Le tout, soulignent-ils, « pour vous garantir une aventure idyllique sans semblable afin d’assouvir votre soif de rivalité, de compétitivité et d’adrénaline dans une atmosphère joviale combinant concurrence, respect et bonne ambiance. Rien de mieux pour se détendre et se recharger dans des temps pareils ».

Les champions se verront attribuer des prix dignes de leurs exploits, indique encore EMI Sport, qui a adressé ses vifs remerciements à son partenaire institutionnel (MDJS), ses sponsors (FRWD ESPORTS, Lgamingma et SOLSIF), mais également surtout à son sponsor officiel CIH BANK .