Comprendre Figuig et El Arja

Figuig, ville-palmeraie nichée au cœur d’un cercle de petites montagnes à quelque 368 km au sud de Oujda et à environ 254 km au nord-est de Merzouga est située à l’extrême-est du Maroc, dans la région de l’Oriental. Depuis quelques jours, elle est au centre de l’actualité et connaît, des évènements que l’on impacterait volontiers à un héritage colonial histoire de ne pas trop fâcher le zèle militaire algérien.

Le 6 juillet 1961, faut-il le rappeler une convention signée en vertu d’un accord entre le roi Hassan II et Farhat Abbès, président du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GRPA) reconnaissait le problème posé par la délimitation arbitraire des frontières imposé par la France, avait institué une commission algéro-marocaine pour l’étudier, en vue d’une solution au lendemain l’indépendance de l’Algérie. Elle n’est toujours pas définie de nos jours malgré le traité de 1972, relatif au tracé de la frontière d’Etat établi entre le Maroc et l’Algérie (FAR et ANP).

Comment concevoir alors que des éminences militaires, un général de l’ANP en l’occurrence, puisse se déplacer en personne pour s’en prendre à une septantaine de cultivateurs de dattes en leur signifiant qu’ils sont « persona non grata » dans le « no man’s land » d’El Arja, une bande large de trois kilomètres au moins et qui de coutume ou de pratique de par le monde n’est pas interdit et est souvent dédiée à une exploitation quelconque de la population locale.

Mais il est de coutume de dire dans la région que l’Algérie a grignoté, parfois même goulument, les frontières de ses voisins qu’ils soient de l’ouest, du sud ou de l’est, aucun des pays limitrophes n’y a échappé. L’Algérie s’est toujours reposée pour ce faire, sur la rengaine de l’héritage naturel colonial, ce qui est loin de la réalité puisque le tracé est souvent en ligne droite.

Pour autant, les crimes de la colonisation, très critiqués au demeurant, sont une source de crispation et de malentendus permanents entre Paris et Alger, la réconciliation mémorielle est une affaire de temps. Le geste de la France pour symbolique soit-il ces derniers jours, n’en reste pas moins anecdotique, car cette reconnaissance dévoile, en plus des crimes coloniaux et des essais nucléaires, également les cartes des frontières de naguère entre l’Algérie et qui sont loin de ce que veut bien nous faire croire nos voisins quelque peu envahissants.

Bref, s’il est un secret de Polichinelle, c’est bien la petite bête toute d’hostilité que les vieux généraux de l’ANP portent à l’encontre du Royaume. L’ambassadeur d’Algérie au Maroc « officiellement » pour calmer le jeu a récemment annoncé que ces décisions, de mettre hors de la zone du « no man’s land » les cultivateurs de la petite palmeraie dont certains possèdent des actes de ventes datant du protectorat, sont dues à la situation sanitaire que connaît la région et qu’ils devraient se résoudre pour le mieux dans les meilleurs délais car étant de circonstances et donc provisoires.

En attendant, sur le terrain, les exploitants de terres agricoles situées dans la zone dite « El Arja » se sont, pour ne pas créer d’antécédents, retirés et s’en sont remis aux autorités de la province de Figuig aptes à examiner les développements de la situation des terres agricoles situées dans la partie nord de l’Oued El Arja à la frontière maroco-algérienne et ce, suite à la décision « provisoire et circonstancielle » des autorités algériennes d’interdire l’accès à cette zone, à partir du 18 mars courant.

Cette situation a plongé dans le désarroi des familles de d’exploitants agricole marocains qui plus de 50 ans durant, cultivaient une palmeraie sans aucune intervention ni des autorités marocaines ou algériennes. En France comme au Maroc, les associations se mobilisent pour demander une issue à ce conflit transfrontalier.

Dans ce contexte le club des avocats au Maroc annonce avoir créé une cellule de crise pour accompagner les fermiers de la zone d’El Arja, à Figuig, en réponse à la décision des autorités algériennes. Le club des avocats estime que « jusqu’à présent, les autorités algériennes ne disposent pas des données juridiques pour confirmer leur décision ». Selon le club des avocats qui évoque l’article 827 du code civil algérien, ils risquent fort d’être pris à leur propre jeu. Auquel cas, si la justice algérienne n’est pas réceptive, le club des avocats portera l’affaire devant les juridictions africaines et internationales.

Par ailleurs, les militaires se sont gourés sur toute la ligne et ont fait une énorme bourde, dans leur recherche de l’incident et d’un éventuel accrochage. L’Algérie s’en est désormais trouvé devant le fait accompli et elle doit définir ses frontières avec le Maroc. Les responsables militaires ont pour ainsi dire, asséner un coup dans la ruche et cela va se retourner contre eux.

Le régime algérien le sait pertinemment la situation actuelle de la totalité des frontières avec le Maroc n’a jamais été définie ni dans le temps ni dans l’espace voire même jamais ratifiée ni par le Parlement marocain ni par Feu Hassan II au contraire de la Tunisie ou du Mali par exemple. D’où, du reste cette rancune de la part des responsables algériens de l’époque, militaires et autres et même actuels puisque ce sont des survivants du régime de Boumedienne, l’instigateur par excellence de ce climat de mauvais voisinage . Si l’on s’en remet aux cartes historiques, l’Algérie est loin de remplir les conditions pour une présence sur des terres ne lui appartenant pas.

Pour les voix de leurs maîtres à la solde du régime militaire d’Alger, les exploitants agricoles ont été sommés de quitter un no man’s land où se trouve l’Oasis Laarouda à Beni Ounif dans la la Wilaya de Bechar parce que le bon gré de l’autorité algérienne avait toléré leur présence dans un cadre humanitaire. Ils avancent que les militaires marocains avaient décidé d’élargir ce territoire en le déminant à des fins d’exploitation agricole. D’autres vont plus loin et épousent la cause des officiels des militaires algériens trafic de cannabis et que l’Oasis est un point de passage incontrôlé sur une route du kif qu’eux seuls connaissent.