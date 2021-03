France : Plus de 11.000 atteintes à caractère raciste ou religieux recensées en 2020

Plus de 11.000 atteintes à caractère raciste, xénophobe ou religieux ont été recensées en France en 2020, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

En 2020, les services de police et de gendarmerie français ont enregistré un total de 11.300 infractions à caractère raciste, xénophobe ou religieux, indique le ministère de l’Intérieur.

« Ces infractions se répartissent à parts égales entre crimes et délits (5.500) et contraventions (5.800) commises en raison de l’ethnie, de la nation, d’une prétendue race ou de la religion (« à caractère raciste »), sur l’ensemble du territoire français », détaille le ministère dans un communiqué, qui souligne que près de 65 % des crimes ou délits « à caractère raciste » sont des injures, provocations ou diffamations publiques.

Par rapport à 2019, le nombre de crimes ou délits « à caractère raciste » enregistrés en 2020 par les forces de sécurité est en légère baisse (-2 %), tandis que celui des contraventions a augmenté (+ 12 %), constate la même source, qui relève ses disparités entre territoires français.

En 2020, près de 2.000 personnes ont été mises en cause par les services de sécurité pour crime ou délit « à caractère raciste ». « Si les hommes, les personnes d’âge moyen (25-54 ans) et les étrangers ressortissants d’un pays d’Afrique sont surreprésentés parmi les victimes associées aux crimes ou délits « à caractère raciste » enregistrés par les forces de sécurité, les personnes mises en cause pour ces mêmes crimes ou délits ont des caractéristiques beaucoup plus proches de la population générale que les personnes mises en cause prises dans leur ensemble », souligne la même source.

Selon le ministère, les données issues des procédures enregistrées par les services de sécurité ne représentent qu’une faible partie des faits « à caractère raciste ».

D’après l’enquête Cadre de vie et sécurité, sur la période 2013-2018, seule une victime de menaces ou violences physiques « racistes » sur quatre et une victime d’injures « racistes » sur vingt ont, en moyenne, déclaré avoir déposé plainte au commissariat de police ou en brigade de gendarmerie.

Selon la même enquête, 1,2 million de personnes âgées de 14 ans ou plus vivant en France métropolitaine (1personne sur 45) déclarent avoir été victimes d’au moins une atteinte – injures, menaces, violences ou discriminations – à caractère raciste, antisémite ou xénophobe en 2018.