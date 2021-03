Eliminatoires CAN 2021 : Vahid Halilhodzic dévoile sa liste de joueurs convoqués

A l’approche des éliminatoires de la CAN 2021, le sélectionneur de l’équipe nationale, Vahid Halilhodzic a dévoilé sa liste de convoqués pour le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas.

Vahid Halilhodzic a réservé quelques surprises dans sa liste, qui incluent plusieurs joueurs de la Botola qui ont brillé lors de la victoire du Maroc en Championnat d’Afrique des Nations.

Lors d’une conférence de presse tenue au Centre Mohammed VI de football de Maamoura, le sélectionneur a expliqué ses choix portés sur les 24 joueurs qui prendront part aux deux rencontres comptant pour les 5è et 6è journées des éliminatoires (groupe E) de la 33ème édition de la CAN face à la Mauritanie et le Burundi.

Par ailleurs, malgré l’interdiction des clubs européens à libérer leurs joueurs, le technicien bosnien à choisi de faire appel aux pionniers de la sélection tels que Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Ghanem Saiss ou encore Sofyan Amrabat.

Les locaux ne sont pas en reste puisque leur précieuse victoire au CHAN leur a permis de prétendre à une place au sein de l’équipe nationale, à l’image des joueurs du Raja de Casablanca, Anas Zniti et Soufiane Rahimi et ceux du Wydad de Casablanca, Ayoub El Kaabi et Yahya Jabrane.

De nouveaux visages feront leurs premiers pas aux sein de la sélection, portant pour la première fois le maillot de la sélection à l’image d’Adam Masina. A noter également le retour d’Oussama Tannane et l’arrivée attendue de Munir El Haddadi, enfin autorisé à représenter le Maroc en sélection.

Les Lions de l’atlas seront en déplacement le 26 mars à Nouakchott pour défier la sélection mauritanienne (20h00 GMT+1), avant de croiser le fer avec le Burundi le 30 mars (20h00 GMT+1) au Complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Le Maroc occupe actuellement la tête du groupe E (10 pts) devançant de cinq points son dauphin, la Mauritanie, tandis que le Burundi se classe troisième (4 pts) et la République centrafricaine est lanterne rouge du groupe (3pts).

Ci-après la liste des 24 joueurs retenus :

–Gardiens : Yassine Bounou (Seville FC), Mounir El Kajoui (Hataysport), Anas Zniti (Raja de Casablanca) –Défenseurs: Soufiane Chakla (Getafe), Ghanem Saiss (Wolverhampton), Zouhair Feddal (Sporting Lisbonne), Nayef Aguerd (Stade Rennais) –Arrières latéraux :

Achraf Hakimi (Inter Milan), Issam Chebake (Yeni Malatyasport), Nabil Dirar (Club de Bruges), Adam Massina (Watford) –Milieux de terrain : Soufiane Amrabat (Fiorentina), Yahya Jabrane (Wydad de Casablanca), Aymane Berkouk (Frankfort), Oussama tannane (Vitesse Arnhem), Selim Amallah (Stadard Liège), Adel taarabet (Benfica) –Attaquants:

Hakim Ziyech (Chelsea), Zakaria Boukhlal (Az Alkamaar), Soufiane Rahimi (Raja de Casablanca), Youssef El Arabi (Olympiakos), Youssef En-Nesyri (FC Séville), Ayoub El Kaabi (Wydad de Casablanca), Munir El Haddadi (FC Séville).