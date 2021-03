Coronavirus: Plus de 10.000 décès dans le monde ces dernières 24H

La pandémie de coronavirus a fait au moins 2.682.032 morts morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles jeudi à 15h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce mercredi 18 mars 2021 à 18H, de 490.088 cas confirmés, 477.305 guérisons et 8.745 décès alors que 4.244.651 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne dont au moins 2.116.081 ont reçu leur deuxième dose.

Dans le détail, le Royaume compte désormais 490.088 cas confirmés, 477.305 guérisons, 8.745 décès, et 4.038 cas actifs, dont 408 dans un état grave (26 sous intubation et 239 sous ventilation non invasive), relève en outre la plateforme de suivi et de veille de Hespress, covid.hespress.com/fr.

Dans le monde, plus de 121 209 630 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Sur la journée de mercredi, 10 145 nouveaux décès et 519 581 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 2648 nouveaux morts, les États-Unis (1119) et le Mexique (789).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 538 093 décès pour 29 608 026 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 284 775 morts et 11 693 838 cas, le Mexique avec 195 908 morts (2 175 462 cas), l’Inde avec 159 216 morts (11 474 605 cas), et le Royaume-Uni avec 125 831 morts (4 274 579 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 226 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Belgique (195), la Slovénie (190), le Monténégro (186) et le Royaume-Uni (185).

L’Europe totalisait jeudi à 7 h 908 387 décès pour 40 590 117 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 729 448 décès (23 127 218 cas), les États-Unis et le Canada 560 638 décès (30 526 205 cas), l’Asie 264 580 décès (16 809 364 cas), le Moyen-Orient 109 308 décès (6 055 974 cas), l’Afrique 108 708 décès (4 067 077 cas), et l’Océanie 963 décès (33 679 cas).