Liga : Youssef En-Nesyri à nouveau décisif pour le FC Séville

Youssef En-Nesyri a poursuivi sa forme impressionnante alors que Séville battait Elche 2-0 mercredi pour se déplacer à trois points du Real Madrid en Liga.

En-Nesyri a inscrit son 15e but en championnat de la saison juste avant la pause avant que Franco Vazquez n’assure la victoire avec un effort tardif. Les visiteurs restent un point au-dessus de la zone de relégation après une quatrième défaite en six matchs.

Le match était prévu pour septembre mais reporté pour donner une pause à Séville après avoir remporté la Ligue Europa de la saison précédente à la fin du mois d’août.

Wie anders dan Youssef En-Nesyri 💫

De aanvalsleider van Sevilla kopt zijn 15e van het seizoen binnen 💪🏻#ZiggoSport #LaLiga #SevillaElche pic.twitter.com/83UImUL4es — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 17, 2021

Les deux équipes s’étaient rencontrées à Elche 11 jours plus tôt et Séville Julen Lopetegui a apporté cinq changements à l’équipe qui a perdu ce match.

Séville avait la meilleure chance des 40 premières minutes, mais son tir a dépassé le poteau pour l’équipe locale. Avec deux minutes de la première mi-temps à jouer, En Nesyri a brisé l’impasse après le centre de Suso.

L’attaquant marocain avait marqué le but fatidique lors de la victoire de dimanche sur le Real Betis. En Nesyri et Ivan Rakitic ont ensuite raté des occasions de doubler l’avantage avant que Vazquez ne quitte le banc pour s’assurer des trois points avec son premier but de la saison.