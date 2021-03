Thomas Tuchel encense Hakim Ziyech après son but en Ligue des Champions

Hakim Ziyech a brillé en Ligue des Champions, en aidant Chelsea à se qualifier en quarts de finale face à l’Atlético de Madrid (2-0). Une prestation qui n’a pas manqué de faire réagir son coach, Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel pense que Hakim Ziyech méritait son but lors de la victoire 2-0 de Chelsea contre l’Atletico Madrid mercredi soir en Ligue des champions.

Emerson Palmieri a scellé la rencontre dans le temps d’arrêt avec son premier contact après être intervenu quelques instants auparavant, mais c’est Ziyech qui a commencé la procédure avec une arrivée à bout portant à la 34e minute. Il a commencé dans le onze de finale avec Mason Mount suspendu et il a récompensé Tuchel avec un affichage final.

Tuchel était extrêmement satisfait de sa performance alors que Ziyech marquait son premier but à domicile depuis son arrivée l’été dernier.

Counter-attacking at its finest. Hakim Ziyech finishes a swift move to put #CFC ahead in the #UCL . Great goal, this. pic.twitter.com/U6CvZ9FJaP — ZICOBALL (@ZICOBALL) March 17, 2021

« Il a joué pour cette raison, il l’a fait avec l’Ajax, nous l’avons donc choisi pour cela, il a une bonne expérience en huitièmes de finale, il sait ce que ça fait d’arriver en huitièmes de finale et de passer par le huit derniers », a déclaré le patron de Chelsea qui a ajouté :

« La première raison pour laquelle il le mérite, c’était la deuxième et la troisième, nous avons raté Mason Mount, nous voulions remplacer l’intensité et la cadence de travail par Hakim.Nous avons affronté un milieu de terrain de trois avec beaucoup de qualité et nous voulions au minimum trois milieux de terrain contre le ballon pour donner un rythme de travail fiable à cette équipe, c’est ce qu’il fait toujours ».

Selon Tuchel, Ziyech souffre encore du style de Chelsea. « Il souffre un peu de notre style, il a besoin de s’adapter à la structure et d’être plus fiable avec le ballon et il a besoin de trouver un meilleur rythme pour prendre des risques et ne pas prendre de risques mais je suis super content, c’est fiable de lui », a-t-il écrit.

« C’est un gars qui travaille dur dès le départ et je suis heureux qu’il ait pu terminer la transition avec Kai et Timo, les trois étaient tous impliqués et c’était un objectif agréable et décisif », a-t-il ajouté.