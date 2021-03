Revue de presse quotidienne de ce jeudi 18 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 18 mars 2021

Le Matin :

• Vienne : Le Maroc expose ses efforts pour surmonter les défis socio-économiques posés par la Covid-19. L’Ambassadeur du Maroc et représentant permanent du Royaume auprès des Organisations Internationales à Vienne, Azzedine Farhane, a passé en revue, dans la capitale autrichienne, les efforts consentis par le Maroc pour faire face aux défis socioéconomiques posés par la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Intervenant lors d’une réunion placée sous le thème « Rétablissement post-Covid: Opportunités et défis sécuritaire et de coopération régionale », augurant la première rencontre des partenaires méditerranéens avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Farhane a souligné le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a adopté des mesures proactives globales pour juguler la propagation du virus. A cet égard, le diplomate marocain a expliqué que depuis la déclaration du premier cas en mars dernier, le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire au niveau national avec suspension de tous les vols et fermeture des écoles et des institutions, soulignant que SM le Roi a créé un fonds spécial qui a mobilisé trois milliards de dollars pour venir en aide aux citoyens impactés par les effets de la pandémie.

• Bank Of Africa, 1ère banque « Corporate Sustainability Rating ». Bank Of Africa (BOA) a annoncé avoir été désignée dans le top 2% de toutes les entreprises notées par Vigeo Eiris dans le monde (4.880 au total) et 1ère sur 90 dans le secteur bancaire – Retail & Specialised Banks Emerging Market – suite à la 1ère notation « Corporate Sustainability Rating », opérée au Maroc. En effet, BOA obtient la note A1+ (niveau Advanced), sur la base d’un score global de 64/100, confirmant ainsi son leadership en matière de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), précise le groupe bancaire dans un communiqué. Cette distinction, obtenue après avoir été désignée, en 2020, « Top Performer RSE » pour la 7ème année consécutive par Vigeo Eiris, en tête du classement « Retail & Specialised Banks Emerging Market » sur les 6 domaines de la performance environnementale, sociale et gouvernance, conforte le positionnement de BOA, sous l’égide de son Président M. Othman Benjelloun, en tant que Groupe panafricain & international de référence en matière de finance durable et inclusive, à impact positif, fait savoir la même source.

L’Economiste :

• Anti-corruption : dernière ligne droite pour la réforme? Adopté à l’unanimité par les députés, le projet de loi portant réforme de l’Instance de probité, de prévention et de lutte contre la corruption a été transféré à la Chambre des conseillers. Ce texte devra quitter le Parlement avant la clôture de la session extraordinaire. Au-delà du processus d’approbation, une série de chantiers sont nécessaires pour la mise en marche effective du nouveau dispositif. Il s’agit notamment de l’adoption des décrets d’application, de l’installation des membres de cette Instance, de la mise en place de son règlement intérieur et du statut de base de ses ressources humaines.

• CNSS : les attestations de déclaration de salaires disponibles en ligne. Les attestations de déclaration de salaires peuvent être téléchargées via le portail Damancom. Les affiliés peuvent désormais obtenir des attestations par salarié authentifiable (service du contrôle d’authentification). Le site de la CNSS permet de choisir la période concernée et d’introduire la liste des salariés concernés par mode de saisie (EFI) ou par insertion de fichier (EDI). La CNSS fait actuellement la promotion de ce service auprès de ses affiliés surtout auprès des comptes groupes, des fiduciaires et autres entreprises soumissionnant aux marchés publics.

Aujourd’hui le Maroc :

• Omar Hilale : “La situation humaine de nos sœurs sahraouies aux camps de Tindouf est lamentable”. “La situation humaine de nos sœurs sahraouies aux camps de Tindouf est lamentable et nous en sommes désolés parce qu’elles vivent dans ces conditions depuis 40 ans”, a dit l’ambassadeur Représentant permanent du Maroc aux Nations unies, Omar Hilale. “Ce sont des femmes qui ont été séquestrées, exploitées politiquement et sexuellement, voire à tous les niveaux”, a ajouté Hilale, notant qu’elles sont privées de leurs enfants, de la liberté de circuler, de contacter leurs familles notamment celles qui sont en Espagne ou aux Îles Canaries et dans d’autres pays. “Ces jeunes femmes étaient également obligées d’aller en Amérique latine ou en Caraïbes pour étudier alors qu’elles sont militarisées pour faire l’objet d’un lavage de cerveaux”, a dénoncé l’ambassadeur marocain. “Dans le droit international, il y a l’obligation de préserver l’unité de la famille, lorsque celle-ci est obligée d’expédier ses enfants en dehors du groupe familial, c’est inadmissible dans le cadre de ce droit qui incrimine cet acte”, a-t-il rappelé dans un entretien.

• Ryanair reliera Malaga à Rabat à partir de juillet 2021. Le transporteur aérien low-cost Ryanair a annoncé le lancement, à partir du 1er juillet 2021, d’une nouvelle ligne reliant Malaga (sud de l’Espagne) à Rabat. Premier transporteur aérien en Europe, Ryanair précise, dans un communiqué, que cette nouvelle liaison sera assurée avec une fréquence de deux vols par semaine et qu’elle fait partie du programme de la compagnie pour l’été 2021 au niveau de l’aéroport de Malaga. Pour Susana Brito, responsable de Ryanair-Espagne, la compagnie est satisfaite de son activité au Maroc et du lancement de cette nouvelle ligne qui renforcera sa présence dans le Royaume.

Maroc le Jour :

• Cyclisme : l’élection du Maroc à l’UCI, un gage de confiance. Le président de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi, élu membre du bureau exécutif de l’Union cycliste internationale (UCI) pour la région Afrique, a indiqué que son élection illustre la confiance dont jouit le Maroc auprès des fédérations africaines compte tenu de son rôle dans la promotion du sport dans le continent africain. Dans un entretien accordé à la MAP, Belmahi a souligné que cette confiance, placée par les instances sportives africaines en sa personne, appelle à davantage d’efforts afin de renforcer les relations entre la FRMC et l’ensemble des fédérations continentales. Ce soutien s’est manifesté principalement à travers les invitations adressées à la FRMC pour prendre part à plusieurs compétitions organisées dans le nord, le sud ou l’ouest de l’Afrique, a-t-il ajouté.

• Tan-Tan : hausse de la quantité de poisson commercialisée. La quantité de poisson commercialisée dans le marché de gros du port de Tan-Tan (El Ouateya) a atteint 4.700 tonnes depuis le début de l’année, pour une valeur de 130 millions de dhs, soit une hausse de 25% par rapport à l’année précédente, selon des données de la délégation régionale de l’Office national des pêches (ONP). La quantité de poisson débarquée dans ce marché a enregistré, elle aussi, une augmentation de 9% en comparaison avec la même période de l’année 2020, a déclaré à la MAP le directeur régional de l’ONP à Tan-Tan, Lekhel Mrabih Rebou.

Al Bayane :

• Le Maroc et l’ONU arrêtent un Plan de travail annuel dans le domaine de la jeunesse. Un Plan de travail annuel en matière de jeunesse a été signé entre le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et le Système des Nations Unies (SNU), représenté par quatre de ses agences spécialisées dans le domaine de la jeunesse. En vertu de cet accord, le premier de son genre dans le domaine de la jeunesse au Maroc, le système des Nations Unies apportera un appui technique et financier au Ministère, notamment pour le déploiement de la nouvelle offre des maisons de jeunes et le renouvellement de son cadre de gouvernance et d’animation, l’opérationnalisation de la Politique nationale intégrée de la jeunesse, la mise en place d’un dispositif national de collecte et de traitement de l’information relative à la jeunesse et l’analyse de sa situation et le lancement d’initiatives à l’échelle régionale et locale à destination des jeunes en matière d’entrepreneuriat social et d’innovation.

• Le gouverneur de la province de Figuig a tenu, mardi, une réunion avec plusieurs exploitants de terres agricoles situées dans la zone dite « El Arja » afin d’examiner les développements de la situation des terres agricoles situées dans la partie nord de l’Oued El Arja à la frontière maroco-algérienne et ce, suite à la décision provisoire et circonstancielle des autorités algériennes d’interdire l’accès à cette zone, à partir du 18 mars courant. Selon un communiqué de la préfecture de la province de Figuig, cette réunion à laquelle ont assisté le naib des terres collectives (soulaliyates) de Oulad Souleymane et des membres du conseil des représentants, s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres que les autorités provinciales et locales tiennent avec les représentants de cette communauté soulaliyate et avec les exploitants des terres agricoles situées dans la région d’El Arja.

L’Opinion :

• Ramadan : les restaurateurs casablancais s’inquiètent. À l’approche du Ramadan, les professionnels des métiers de bouche se sont retrouvés à Casablanca, pour faire valoir des solutions afin de venir en aide au secteur atteint par la crise sanitaire. Les entreprises craignent que les mesures restrictives aient un impact économique et social important, expliquant que nombre de travailleurs se sont retrouvés en situation précaire due aux licenciements et baisses de salaires. Ainsi la Fédération marocaine de la franchise et commerce souhaite l’accélération du contrat programme, regroupant des actions post-Covid-19, afin de limiter les dégâts.

• Une parité parfaite au CRI de Marrakech-Safi. La réorganisation du Centre régional d’investissement (CRI) de Marrakech-Safi a permis le recrutement de nouveaux talents et le respect d’une parité parfaite, a souligné le Directeur général de cet établissement, Yassine Mseffer. « Le CRI Marrakech-Safi compte aujourd’hui 50% de femmes sur l’effectif total de cet établissement, alors que 50% de femmes sont employées dans des postes de responsabilité », a-t-il ajouté lors d’un webinaire organisé sous le thème « Mixité en entreprise: Levier de performance et de pérennisation » dans le cadre des « CRI MEETING DAYS ». Un communiqué du CRI Marrakech-Safi a indiqué que cette rencontre a été l’occasion pour Mseffer de présenter les réalisations de son établissement en matière de diversité et mixité en entreprise.