Crise au Liban: Le président et Saad Hariri s’écharpent au sujet du gouvernement

Le président libanais Michel Aoun a montré des signes d’impatience face au retard de la formation d’un nouveau gouvernement dans le pays en crise économique. Michel Aoun a laissé entendre que si le Saad Hariri était incapable de former un exécutif, il devra céder a place. Ce dernier lui a signifié que c’était lui qui bloquait le nouvel exécutif.

Sous pression des grandes puissances étrangères, notamment de la France qui a conditionné son aide au Liban à la formation d’un gouvernement et la mise en place de réformes, le président Michel Aoun a haussé le ton.

En s’adressant au Premier ministre désigné via un discours télévisé, le président libanais a estimé que si Saad Hariri « se trouve dans l’incapacité de former et de diriger un gouvernement de salut national chargé de faire face à la situation dangereuse qui secoue le pays, il n’a d’autre choix que de céder la place à tous ceux qui sont capables de mener cette tâche ».

« Je l’invite au palais (présidentiel) de Baabda pour former immédiatement le gouvernement en accord avec moi », a-t-il ajouté alors que les négociations pour un futur gouvernement trainent à cause de luttes partisanes.

« Je lance un appel sincère au Premier ministre désigné pour qu’il choisisse rapidement l’une des deux options », a encore dit le président qui se trouve dans une situation délicate où les critiques sont dirigées vers lui pour une fois.

Mercredi, plusieurs Libanais ont manifesté devant le ministère de l’Economie à Beyrouth à cause de la situation économique du pays, où l’inflation s’est dangereusement répercutée sur le pouvoir d’achat.

Réagissant par communiqué au discours télévision du président Michel Aoun, le Premier ministre Saad Hariri qui a déjà été en charge de ce poste trois fois, a laissé entendre que c’était le président libanais qui bloquait la formation du gouvernement.

Saad Hariri s’est dit surpris de recevoir une invitation du président par voie d’un discours télévisé et s’est dit prêt à rencontrer Michel Aoun « pour la 17e fois », en vue qu’ils se mettent d’accord « sur la composition d’un gouvernement non-partisan de technocrates qui est entre ses mains depuis plusieurs semaines ».

Et de lui retourner la même formule: « Si le président se trouve incapable de signer le décret formant ce gouvernement capable de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour arrêter l’effondrement dont souffre le pays (…) alors il devra ouvrir la voie à une élection présidentielle anticipée ».