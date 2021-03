Pollution de la vallée du Bouregreg : La mauvaise odeur arrive à la Marina de Salé

Les effets de la pollution ayant touché la vallée du Bouregreg atteignent le port de divertissement «Marina» de la ville de Salé. Dernièrement, les passants ont été surpris de voir l’eau du port pleine de taches noirâtres en plus d’une odeur désagréable qui a certainement impacté les cafés et restaurants situés sur la Marina.

Il y a quelques jours, les conseillers de la Fédération de la gauche démocratique (FGD) au Conseil de la capitale administrative du Royaume ont tiré la sonnette d’alarme à ce sujet, notant que cette vague de pollution qui s’est déversée dans la vallée du Bouregreg a entrainé l’émission d’une odeur désagréable et un changement de couleur de l’eau de la vallée.

Selon les données rapportées par les conseillers de la FGD, la source de cette pollution n’est autre que le centre d’enfouissement et de valorisation (CEV) d’Oum Azza, d’où s’échappait le liquide dû à la compression des ordures stockées pendant des années. Cette décharge est située à 30 kilomètres à l’est de la capitale, et traite environ 850.000 tonnes de déchets par an, en provenance de 13 communes de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Les conseillers de la FGD ont ainsi déclaré dans leur précédent communiqué, que « les autorités responsables du centre en question n’ont apporté aucune solution pour sécher le liquide dû à la compression des ordures, malgré la disponibilité d’un certain nombre de technologies modernes connues à l’échelle internationale« .

En revanche, les conseillers communaux de la ville de Salé ont souligné une autre raison de la pollution de la vallée du Bouregreg, et qui serait liée selon eux à la possibilité d’une fuite de l’un des canaux d’eaux usées près du circuit de la rivière. Cependant, et pour le moment, aucune donnée officielle n’a été publiée sur la cause directe de cette pollution qui a affligé les eaux de la vallée du Bouregreg et provoqué la colère d’un certain nombre d’habitants de Salé, notamment en raison de l’odeur désagréable.

Sur les réseaux sociaux, les critiques ne manquent pas contre les élus locaux de Rabat et Salé ou encore l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC) en raison de cette situation.

Un certain nombre d’habitants de Salé et de Rabat ont interagi avecla question. Dans leurs commentaires, ils considèrent la pollution de la vallée du Bouregreg comme un «crime environnemental à tous les niveaux», exigeant ainsi que les responsables de cette situation soient tenus pour responsables tout en œuvrent pour la protection de l’écosystème de la vallée.

Il convient de préciser que cette pollution de la vallée du Bouregreg a affecté les pêcheurs traditionnels et amateurs qui s’y rendent chaque jour pour pêcher, sans oublier le risque d’endommager les composantes du fleuve en raison de cette pollution due aux quantités concentrées de métaux lourds et de microbes présents dans le liquide appelé lixiviat.

Ce dernier reste très dangereux pour l’environnement, rapportent les spécialistes. Il contient des matières organiques toxiques à forte concentration et des métaux lourds toxiques qui nuisent considérablement à la sécurité des humains, de l’eau et de tous les êtres vivants qui entrent en contact avec.

Le Réseau Environnement du Bouregreg, qui regroupe quatre associations œuvrant dans le domaine de l’environnement, a publié un communiqué concernant cette pollution qui a affligé la vallée du Bouregreg. Le réseau a ainsi appelé les ministères et les autorités compétentes à rectifier rapidement la situation et à prendre les mesures nécessaires. pour arrêter cette dégradation de l’environnement.

Le réseau avait précédemment alerté les autorités compétentes sur la pollution résultant des fuites d’eaux usées de la prison d’Al-Arjat et du marché hebdomadaire « Khmiss »(jeudi) et la ville de Sidi Allal Al-Bahrawi, qui continue de couler dans le fleuve malgré les promesses des autorités depuis 2018, assure le réseau.