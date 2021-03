RNI : Akhannouch promet de transformer les propositions des Marocains en réalité

Le secrétaire général du Rassemblement national des indépendants (RNI), a rappelé que le programme « 100 jours, 100 villes » est venu en réponse aux directives royales pour faire émerger des élites locales, soulignant la nécessité de surmonter les déséquilibres que connaissent les villes marocaines en matière de gestion.

Lors de la présentation des conclusions du programme « 100 jours, 100 villes » , Aziz Akhannouch a révélé que le parti a conclu que 90% des participants ne sont pas satisfaits de la situation dans les villes et cherchent à changer la situation, alors que 80 % considèrent la santé comme une priorité au Maroc.

Le patron du RNI, qui s’exprimait ce mercredi 17 mars à Rabat, a déclaré que l’initiative des RNIstes est « le plus grand programme d’écoute et de concertation de l’histoire du Royaume pour le plaidoyer, le développement et la restauration de la confiance entre le citoyen et l’acteur politique« .

Le programme qui a duré un an, a permis au parti de communiquer directement avec 35.000 citoyens marocains, a-t-il fait savoir.

Les données collectées au cours du programme « 100 jours, 100 villes » ont permis, selon Akhennouch, « de classer les villes en fonction d’un certain nombre d’indicateurs, dont les problèmes de chômage, de santé, d’emploi et d’éducation« , indiquant que le programme « a également permis d’identifier cinq types de villes marocaines et de comprendre leurs problèmes. Le premier type connait des difficultés, le deuxième est fragile, le troisième type de villes vivent dans l’isolement, le quatrième a un caractère agricole, tandis que la dernière catégorie reste celle des villes actives ».

Le chef du Rassemblement national des indépendants s’est ainsi engagé à convertir les propositions et idées des citoyens en programmes téléchargeables et «qui seront inclus dans les programmes que les candidats du RNI présenteront lors des prochaines élections».

Ainsi, les données du programme « 100 jours, 100 villes » révèlent que le secteur de la santé était un sujet central dans toutes les réunions, avant et après la pandémie du Covid-19, et que l’impact du chômage est plus sévère sur l’économie nationale.

En revanche, les mêmes données ont montré que les participants au programme ne croient pas au principe de l’égalité des chances au Maroc. De même, ils insistent sur la lutte contre la corruption, en plus du fait que les budgets décidés au niveau central, ne sont pas en phase avec les priorités des citoyens aux niveaux local et régional.