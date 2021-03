Afghanistan: Les Talibans menacent les Etats-Unis s’ils ne retirent pas leur troupes

Les talibans ont fait porter la responsabilité aux Etats-Unis de tout bouleversement de la situation en Afghanistan si les troupes américaines ne se retiraient pas avant le 1er mai. Alors que les efforts pour relancer le processus de paix inter-afghan se sont multipliés ces dernières semaines, le retrait des troupes américaines n’est toujours pas d’actualité.

Si les Etats-Unis ont signé un accord avec les talibans en février 2020 à Doha pour acter le retrait des troupes du pays en retour de l’arrêt des violences, des bombes et du climat d’insécurité, le président américain Joe Biden pourrait changer d’avis.

Et pour cause, malgré la signature de cet accord, les attentats non revendiqués par les Talibans mais sans aucun doute signés de leur empreinte, restait présents dans le pays, avec toutefois une proportion moins importante.

Mais les talibans n’entendent pas attendre une réponse des Etats-Unis, et ont déjà menacé de revenir aux affrontements si Washington ne respectait pas sa part du marché.

Ainsi, dans une déclaration à l’Afp, Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans, a déclaré que « les Américains devraient mettre fin à leur occupation conformément à l’accord de Doha et retirer l’ensemble de leurs troupes d’Afghanistan d’ici au 1er mai ».

Et « s’ils ne le font pas, pour quelque raison ou prétexte que ce soit, ils seront responsables des conséquences », a-t-il menacé.

Joe Biden doit se décider s’il doit respecter son engagement ou tenter de trouver un nouvel accord étant donné que son administration accuse les talibans de ne pas avoir respecté les termes de l’accord.

De leur côté, les talibans qui sont derrière la montée de la violences en Afghanistan, estiment avoir pleinement respecté l’accord de Doha en n’attaquant pas les troupes étrangères.

Mercredi, le chef d’Etat américain a déclaré que l’accord négocié sous l’administration de son prédécesseur n’était pas « très solide » et serait possible mais difficile de se tenir à la date du 1er mai.

La semaine dernière, l’émissaire américain pour l’Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a rencontré les talibans au Qatar. Il avait rencontré auparavant à Kabou les dirigeants afghans, dont le président, Ashraf Ghani, ainsi qu’Abdullah Abdullah, le président du Haut conseil pour la Réconciliation nationale.