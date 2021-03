Bourse de Casablanca: Clôture en bonne mine

La Bourse de Casablanca a terminé la séance de mercredi, en bonne mine, profitant de la performance des secteurs « Agroalimentaire/production » et « Équipements électroniques et électriques ».

Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,64% à 11.560,84 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a avancé de 0,74% à 943,09 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu,s’est apprécié, pour sa part, de 0,66% à 9.410,09 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,80% à 10.641,01 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,64% à 9.905,31 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris, quant à lui, 0,97% à 878,51 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Agoralimentaire/Production” s’est hissé de 1,87%, dopé par ses deux valeurs Cosumar (+2,62%) et Mutandis SCA (0,35%).

Portée par sa valeur unique Nexans Maroc (+1,82%), le secteur « Équipements électroniques et électriques” (+1,82%) figure aussi au rang des gagnants à côté des secteurs “Mines” (+1,78%) et Électricité (+1,59%).

A la baisse, l’indice “Loisirs et Hôtels” (-3,23%) a été entraîné dans le sillage de Risma (-3,23%). « Ingénieries et biens d’équipement industriels et “Services Aux collectivités” ont limité leurs pertes respectivement à -1,74% et -1,14%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 138,30 millions de dirhams (MDH), dont une partie de 137,03 MDH réalisée sur le marché central. La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 598,14 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Microdata (+3,05% à 692 DH), Involys (+2,85% à 109,95 DH), Managem (+2,63% à 1.365 DH), Cosumar (+2,62% à 252,40 DH) et Atlantasanad (+2,54% à 80 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-3,98% à 44,17 DH), Risma (-3,23% à 105 DH), Res Dar Saada (-2,81% à 25,94 DH), Stokvis Nord Afrique (-2,43% à 11,62 DH) et Zellidja S.A (-1,99% à 78,36 DH).