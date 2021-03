Les Hammams rouvrent leurs portes à Casablanca

Grand soulagement pour les propriétaires des bains maures (hammams) de la Métropole : Les autorités au niveau de la ville de Casablanca et de certaines de ses préfectures voisines ont donné leur aval pour leur réouverture.

Après une longue période de fermeture, qui a duré près d’un an, les autorités ont ainsi autorisé reprise des Hammams à Casablanca, Berrechid et.

La Fédération nationale des associations de propriétaires et exploitants de hammams et douches au Maroc a confirmé l’information sur sa page Facebook, qualifiant cette mesure de « jours de fête pour les professionnels du secteur qui pourront enfin reprendre leurs activités».

Pour ce qui est de la ville de Mohammedia, une source proche du dossier affirme qu’aucune décision des autorités publiques n’a été communiquée aux professionnels au niveau de la ville.

A noter que durant la longue période de fermeture, plusieurs professionnels et citoyens au niveau de Casablanca ont exprimé leur colère, en organisant des marches et des manifestations pour dénoncer cette décision qui a fortement impacté leur quotidien aux plan économique et social.