Coronavirus: Plus de 10.000 décès dans le monde ces dernières 24H

La pandémie de coronavirus a fait au moins 2.671.720 morts morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles mardi à 15h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce lundi 15 mars 2021 à 18H, de 489.622 cas confirmés, 476.727 guérisons et 8.737 décès alors que 4.236.386 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne dont au moins 1.960.996 ont reçu leur deuxième dose.

Dans le détail, le Royaume compte désormais 489.622 cas confirmés, 476.727 guérisons, 8.737 décès, et 4.158 cas actifs, dont 403 dans un état grave (26 sous intubation et 239 sous ventilation non invasive), relève en outre la plateforme de suivi et de veille de Hespress, covid.hespress.com/fr.

Dans le monde, plus de 120.667.410 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. Ce nombre est inférieur à celui transmis mardi, une erreur de saisie ayant conduit à une surestimation mardi.La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Sur la journée de mardi, 10.149 nouveaux décès et 491.222 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 2.841 nouveaux morts, les États-Unis (1.242) et l’Italie (502).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 536.922 décès pour 29.549.556 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 282.127 morts et 11.603.535 cas, le Mexique avec 195.119 morts (2.169.007 cas), l’Inde avec 159.044 morts (11.438.734 cas), et le Royaume-Uni avec 125.690 morts (4.268.821 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 223 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (195), la Slovénie (190), le Royaume-Uni (185) et le Monténégro (183).

L’Europe totalisait mercredi à 11H00 GMT 904.677 décès pour 40.352.969 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 725.270 décès (22.991.917 cas), les Etats-Unis et le Canada 559.436 décès (30.464.251 cas), l’Asie 263.976 décès (16.749.606 cas), le Moyen-Orient 108.978 décès (6.020.085 cas), l’Afrique 108.420 décès (4.054.928 cas), et l’Océanie 963 décès (33.661 cas).

Le régulateur de l’UE rassurant sur AstraZeneca

L’Agence européenne des médicaments (EMA) reste « fermement convaincue » des bénéfices du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, a annoncé mardi sa directrice, après le signalement de caillots sanguins possibles mais sans lien avéré pour l’heure.

Des déclarations aussitôt jugées « encourageantes » par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre italien Mario Draghi.

Plus de 900.000 morts en Europe

Plus de 900.000 personnes sont officiellement mortes du Covid-19 en Europe depuis le début de la pandémie en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP mardi à 08H45 GMT à partir de bilans fournis par les autorités de santé.

Les 52 pays et territoires de la région (qui inclut la Russie et la Turquie) totalisaient 900.185 morts (pour 40.083.433 cas déclarés), devant l’Amérique latine et les Caraïbes (721.581 morts), les Etats-Unis/Canada (558.110), et l’Asie (263.250).

Les pays européens les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 125.580 morts, l’Italie (102.499), la Russie (92.937), la France (90.788) et l’Allemagne (73.656). Ces cinq pays concentrent plus de la moitié des décès en Europe.

Trump encourage ses sympathisants à se faire vacciner

L’ancien président américain Donald Trump a encouragé mercredi ses sympathisants à se faire vacciner contre le Covid-19, en dépit de leurs réticences.

Donald et Melania Trump se sont fait vacciner en janvier, quelques semaines avant leur départ de la Maison Blanche. Mais l’information n’a été révélée par leurs proches que plusieurs semaines plus tard.

Moderna entame ses essais sur des enfants

La société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé mardi avoir commencé des essais de son vaccin contre le Covid-19 sur des milliers d’enfants âgés de six mois à 11 ans.

La France dans une « 3e vague »

La France est entrée dans « une forme de troisième vague » de l’épidémie de coronavirus, « caractérisée par des variants nombreux », a déclaré mardi le Premier ministre Jean Castex au moment où la situation épidémique se tend de plus en plus dans la région parisienne, notamment à l’hôpital.

BioNTech-Pfizer: 200 millions de doses pour l’UE

L’UE doit recevoir 200 millions de doses du vaccin BioNTech-Pfizer au deuxième trimestre, après un accord prévoyant une « accélération » des livraisons, a annoncé mardi la Commission européenne.

Cinq millions de Chiliens vaccinés

Le Chili a franchi mardi le seuil des cinq millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, avec deux semaines d’avance sur le programme d’immunisation fixé par le gouvernement.

Test pour détecter les mutations du virus

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a annoncé mardi la mise sur le marché d’un nouveau test de diagnostic, conçu pour détecter les variations du coronavirus. Ce test permet de repérer et différencier les mutations observées dans les variants britannique, sud-africain et brésilien.

Nouveau record de décès en 24H au Brésil

Le Brésil a enregistré mardi 2.841 morts du Covid-19 en 24 heures, un nouveau record dans le pays où l’épidémie ne cesse de s’aggraver. Le précédent chiffre record remontait au 10 mars, avec 2.286 décès.