Démographie : Le Maroc se fait de plus en plus vieux avec près de 4000 centenaires

Le Royaume compte quelque 3 826 citoyens ayant 100 ans et plus. Ces personnes ont vécu depuis leur naissance au début du siècle dernier sous le règne de plusieurs souverains, ont connu le protectorat, une voire les deux guerres mondiales ou d’autres pour les anciens combattants (Indochine, Congo, Algérie… Près de 1500 d’entre eux (1479) ont bouclé le siècle d’âge tandis que le nombre de centenaires ayant dépassé cette limite atteint les 2 345 citoyens, fait savoir une annexe du décret d’application, du 25 février 2021, de la loi relative à la Caisse nationale de retraites et d’assurances (publiée au BO en arabe du 11 mars dernier).

Nos doyens sont au nombre de deux et ils sont âgés de 110 ans. L’âge de nos centenaires varie en ordre décroissant de 961 pour les 101 ans jusqu’à 6 pour les 109. Ils varient de 599 à 113 pour les 102/105 respectivement avec 358 pour les 103 ans et 205 pour les 104ans. Les chiffres descendent ensuite sous la centaine après les 106 ans avec pour chaque tranche d’âge, 59, 30, 14, 6, 2. Si l’on se fie au Haut-Commissariat au plan (HCP), le Maroc a moins de centenaires que dans les années soixante où étaient recensés 5 146 (1 264 hommes et 1 882 femmes) ayant cent ans et plus pour une population de moins de 12 millions d’habitants.

Qu’à cela ne tienne ! ces données peuvent vivent être effacées des tableaux dans les deux années à venir puisque pas moins de 2 184 Marocains pour être âgés de 99 ans frappent au portillon du siècle d’âge. Sur le plan démographique, le Maroc est souvent présenté comme un pays « jeune » dans la mesure où à peu près d’un habitant sur trois a moins de 15 ans. Mais si le Maroc est « jeune », ce sera de moins en moins vrai dans les années à venir.

En effet, alors que les personnes âgées de 60 ans et plus (au nombre de 2,4 millions de personnes) ne représentaient en 2004 que 8 % de l’ensemble de la population marocaine, leur part dans la population totale a augmenté de moitié en 2020 pour atteindre 11,5 %. Dans une dizaine d’années, en 2030, cette part devrait atteindre 15,4 % et compter 5,8 millions d’individus.

Selon l’édition 2018 des indicateurs sociaux du Maroc, publiée par le HCP, les personnes âgées de 60 ans et plus représentaient 10,2% de la population en 2017 et celles âgées entre 15 et 59 ans près de 63%. L’espérance de vie au Maroc est estimée à 76,1 ans. Ces évolutions posent de grands défis au Maroc dont l’économie peine à créer des emplois et dont le système des retraites est fragilisé.

En 2040, un marocain sur cinq aura plus de 60 ans. En d’autres termes, le poids relatif de la population âgée au Maroc sera équivalent, dans 30 ans, à celui de la population âgée en France aujourd’hui, et ainsi le Maroc aura connu en moins de 40 ans un vieillissement comparable à celui de la France en plus de 150 ans. Ce phénomène de vieillissement de la population marocaine devrait par la suite se poursuivre de sorte qu’en 2050 un marocain sur quatre aura plus de 60 ans.

Le vieillissement de la population représente, sans doute, la caractéristique démographique la plus spectaculaire que connaîtra le Maroc dans les trois ou quatre prochaines décennies. Après avoir relevé le défi de la maîtrise de la fécondité, le Maroc devra en relever un nouveau, celui de l’accompagnement économique et social du vieillissement de sa population.

Le constat est, lors des dernières décennies, la société marocaine a connu de profondes mutations sur plusieurs plans et la structure de la cellule familiale s’en est fortement ressentie. La famille marocaine est aujourd’hui bien différente de ce qu’elle était autrefois tant au niveau de sa composition qu’au niveau de son organisation qu’au niveau de la longévité de vie de ses membres.

Dans cette perspective, le HCP compte réaliser une nouvelle enquête en vue de recueillir des indicateurs pertinents sur une variable fondamentale du développement, à savoir la structure familiale dans toutes ses composantes.