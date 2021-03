Le représentant d’Israël David Govrin tout d’entrain envers l’expertise africaine d’AMCI

Le chargé d’affaires temporaire au Maroc de l’Etat d’Israël au Maroc, David Govrin, s’est dit satisfait et admiratif au sortir d’une réunion avec le directeur de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal.

Aussi sur son compte Twitter, le représentant d’Israël a gazouillé tout l’intérêt d’Israël intérêt à profiter de l’expertise de la structure marocaine en matière de coopération africaine, une convoitise continentale que l’Etat hébreu n’a jamais voilée. L’aubaine est donc, on ne peut plus propice à travers l’AMCI pour une réelle ouverture sur le continent.

في لقاء عمل مع السيد السفير محمد مثقال المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي حيث ناقشنا سبل تعزيز التعاون بين الوكالة التي يرأسها ونظيرتها الإسرائيلية المعروفة باسم "ماشاف". #إسرائيل معجبة بطريقة إدارة وكالة التعاون الدولي المغربية وسيسعدنا الاستفادة من خبرتها. pic.twitter.com/rms9UNtQ6V — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) March 17, 2021

Plein d’entrain, David Govrin, le représentant de l’Etat d’Israël au Maroc, n’a eu de cesse depuis sa prise de fonction au mois de janvier d’envisager tous les bons plans pour parfaire un partenariat potentiel avec le Royaume parti dès son entame sur de bonnes bases. C’est donc dans ce cadre que mardi 16 mars 2021, accompagné d’un membre de son équipe diplomatique, il s’est rendu à l’AMCI pour se réunir avec avec Mohamed Methqal, directeur général de cette agence.

D’où ce gazouillement sur Tweeter, où le diplomate israélien se frotte les mains de pouvoir bénéficier l’expertise de l’Institution marocaine en exprimant son admiration quant au mode de fonctionnement de l’AMCI, fer de lance de la politique de coopération marocaine à l’échelle mondiale et plus particulièrement en Afrique. « Lors d’une réunion de travail avec l’ambassadeur Mohamed Methqal, directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale, où nous avons discuté des moyens de renforcer la coopération entre l‘agence qu’il dirige et son homologue israélienne connue sous le nom de Mashaf.#Israël, nous admirons le fonctionnement de l’Agence marocaine de coopération internationale et nous serons heureux de bénéficier de son expérience ».

David Govrin a fortement apprécié les programmes de coopération mis en place par l’Agence marocaine ACMI, notamment les stages d’excellence offerts aux cadres africains. Il a en outre dit compter sur l’AMCI en tant que catalyseur d’une coopération avec le continent africain pour Israêl. David Govrin et Mohamed Methqal n’ont pas manqué d’envisager des perspectives de collaboration, dans des secteurs clés comme l’agriculture ou la formation qui profiteraient aux deux pays.