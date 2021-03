Le championnat de Belgique vote pour sa fusion avec celui des Pays-Bas

La Jupiler Pro League (Belgique) et l’Eredivisie (Pays-Bas) vont-ils fusionner pour un championnat en commun? Il semblerait que le projet soit en voie de réalisation, avec la partie belge qui a récemment exprimé son accord.

Les principaux clubs de football de Belgique ont soutenu une proposition de fusion de leur ligue avec les Pays-Bas. La Pro League belge a annoncé que son assemblée générale avait voté à l’unanimité en faveur d’un « accord de principe » pour une éventuelle « BeNeLeague » transfrontalière.

« Cette ambition repose à la fois sur le respect des aspirations sportives des grands clubs et sur la nécessité de stabilité économique des autres clubs professionnels », a précisé la ligue belge dans un communiqué, ajoutant que les 25 clubs sont unanimes dans leur volonté de donner une chance équitable à la BeNeleague.

Les détails et le format d’un concours transfrontalier avec les Pays-Bas font l’objet de discussions depuis des mois, mais aucune proposition formelle n’a encore été dévoilée.

Le projet a soulevé des inquiétudes parmi les groupes de supporters de football, qui craignent que la BeNeLeague ne favorise que les plus grands clubs du pays, tels que les champions actuels du Club de Bruges, d’Anderlecht et du Standard Liège.

La direction de la Pro League a déclaré qu’elle jouerait désormais « un rôle actif » dans le projet pour s’assurer que toutes les équipes en bénéficient, même si elles ne participent pas.

« La BeNeleague doit aller de pair avec la garantie de stabilité économique pour les autres clubs professionnels à travers la création d’un championnat national de première division basé sur des règles de licence et de compétition durables », a ajouté la ligue.

Le concept de BeNeLeague entre clubs de football belges et néerlandais a déjà été testé. En 2012, les associations de football des deux pays ont fondé une ligue féminine transfrontalière, après le succès d’une compétition d’un match BeNe Super Cup entre les deux champions nationaux.

Cependant, dans sa deuxième année seulement, des difficultés financières et des désaccords ont fait disparaître deux équipes participantes. Et après seulement trois saisons, la BeNeLeague a été interrompue et les deux nations sont revenues à leurs propres compétitions nationales.

La création d’un championnat sur deux pays nécessiterait notamment l’approbation de l’UEFA, et sans doute l’appui des supporters belges et néerlandais, qui y sont aujourd’hui fermement opposés.