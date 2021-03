“Je suis très heureux de découvrir la Villa Harris, qui est un lieu d’histoire et de mémoire pour les Tangérois et les Marocains en général”, a indiqué El Ferdaous, saluant le travail exceptionnel mené par la FNM pour “arranger la rencontre entre une collection et un lieu, rencontre qui illustre bien la double fonction du patrimoine au Maroc”.

L’ouverture de “Villa Harris, musée de Tanger”, permettra d’abord de valoriser ce lieu exceptionnel qui était à l’abandon, a précisé le ministre dans une déclaration à la presse, mettant en avant la forte composante de démocratisation de la culture qui caractérise ce lieu.

Les peintres marocains seront d’ailleurs mis à l’honneur, d’autant plus que l’un d’entre eux a fait don de sa collection d’œuvres pour l’exposition inaugurale de ce musée, « un bonheur », pour Mehdi Qotbi qui souligne l’importance accordée par le Roi Mohammed VI à la culture dans le pays.

« Grâce à cette politique insufflée par le Souverain, le Maroc est pris en exemple dans le monde », a affirmé le président de la FNM, notant que “la culture joue et jouera un rôle encore plus important qu’avant dans la politique touristique du Royaume”.

L’histoire et l’art au Maroc en 4 grands périodes

L’exposition inaugurale du musée se déploie sur un parcours qui retrace l’histoire de l’art au Maroc à travers 4 grandes périodes. La première est celle de la fascination des peintres occidentaux pour la lumière, la couleur et l’hospitalité qu’offre le paysage naturel, urbain et social du Maroc. Cette section comporte des tableaux de plusieurs peintres, dont Delacroix, Jacques Majorelle, Edy-Legrand, Claudio Bravo et Jacques Veyrassat.

La deuxième période met l’accent sur les premiers peintres marocains ayant côtoyé des artistes européens, tels que Mohammed Ben Ali R’bati, Mohamed Ben Allal, Ahmed Yacoubi et Mohamed Hamri. Il s’agit également de la période des premiers artistes marocains ayant bénéficié d’une formation artistique à l’Ecole nationale des beaux-arts de Tétouan (ENBA).

La troisième période couvre les années 50, 60 et 70 et annonce l’affirmation de la modernité artistique marocaine et la diversité des approches plastiques qui l’accompagne avec une maîtrise théorique et conceptuelle des débats qui traversaient à l’époque le panorama de l’art mondial. Il s’agit de la période des grands maîtres de la peinture marocaine comme Jilali Gharbaoui et Ahmed Cherkaoui.

Quant à la quatrième période, elle englobe des œuvres contemporaines qui reflètent le caractère éclectique de l’art marocain, ainsi que les expérimentations esthétiques qu’offrent les nouveaux supports de création.

Par ailleurs, un nouvel espace pédagogique dédié à la jeunesse accompagne l’exposition, avec une borne interactive et une bibliothèque qui permettent d’approfondir la compréhension des œuvres et des artistes exposés.