Prix du livre Sheikh Zayed: un ouvrage marocain en lice

Le Prix du livre Sheikh Zayed, qui est à sa 15è édition, a dévoilé mardi la liste courte des titres nominés dans la catégorie « Littérature pour enfants et adolescents » qui comprend un roman de l’écrivain marocain, Rajaa Mallah.

La liste comprend trois œuvres, dont « Jardin d’émeraude » de la Marocaine Rajaa Mallah, « Un voyage d’artiste » du romancier tunisien Mizouni Bennani et « La goule et la Framboise » de l’écrivain émirati Nassiba El-Azibi, indique un communiqué de la Direction.

Dans la catégorie « Littérature », trois ouvrages sont en lice, à savoir « Aimer la vie », de l’écrivain libanais Alawiya Soubh, « La Chambre des passagers » de l’Egyptien Izzat Al-Qamhawi et « Sur les traces d’Enayat Al-Zayat » de l’écrivain égyptien Iman Merssal, détaille la même source.

Concernant la catégorie « Jeune auteur », les titres retenus sont « Laylat Yalda » de l’Egyptienne Ghada El-Abssi, « Ce qu’elle a laissée derrière » de l’écrivain palestinien Chada Mustapha et « Les problématiques du moi qui raconte dans le roman féministe saoudien – Une étude critique/1999-2012 » de la chercheuse saoudienne Asmaa Awad Al-Ahmadi.

Le Prix comprend neuf catégories: « Littérature », « Traduction », « Arts et études critiques », « Développement et construction de l’État », « Littérature pour enfants et jeunes », « Culture arabe dans d’autres langues », « Jeune auteur », « Technologies de l’édition et de la culture » et « Personnalité culturelle de l’année ».

Dans la catégorie « Personnalité culturelle de l’année », le lauréat reçoit une prime de 270.000 dollars, alors que dans les autres catégories, la récompense s’élève à près de 204.000 dollars.