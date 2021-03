Le CFC fait le bilan d’une décennie déjà, d’activité et d’attractivité  

En Avril 2010, le Roi Mohammed VI lançait Casablanca Finance City (CFC) puis s’ensuivait la nomination de son Directeur Général, Saïd Ibrahimi. Depuis le hub financier africain, qui célébrait ses 10 ans d’existence hier mardi 16 mars, a gagné davantage en attractivité positionnant ainsi le Royaume du Maroc au premier rang des nations émergentes en Afrique, grâce à cette plateforme financière régionale.

Naturellement et tout au cours de la décennie, elle n’a eu de cesse d’attirer des capitaux et compte bien, en plus de maintenir son positionnement, accompagner les acteurs économiques et financiers à travers une offre qui simplifie la conduite de leurs affaires sur le continent depuis Casablanca. Depuis dix ans, un développement considérable a été mené autour du cadre légal et réglementaire de CFC. Il a permis la mise en place d’une première offre visant la facilitation des affaires, avec des évolutions ultérieures destinées à répondre aux besoins des entreprises membres et à couvrir d’autres aspects, comme le partage d’expertises, le networking, etc.

«Nous voulons rester la première place financière africaine et progresser dans les classements mondiaux. Il est indéniable le fait que le Maroc ayant été placé sur la liste grise européenne tout en citant CFC, a été négatif en termes d’image. C’est une publicité négative pour nous. C’est d’ailleurs pour cela que lors du dernier classement nous avons un peu reculé mais nous espérons que le classement de fin 2020 sera positif et que nous maintiendrons notre positionnement. Notre compétitivité est intacte », a déclaré Saïd Ibrahimi lors d’une conférence virtuelle sous la thématique « dix ans d’existence et des réalisations majeures ». La décision récente de l’UE de retirer le Maroc de la liste grise des paradis fiscaux a été reçue comme un soulagement et devrait contribuer à maintenir cette compétitivité.

Le Directeur général regrette également l’impact de la crise sanitaire sur les membres de CFC et des affaires, à l’image de plusieurs entreprises. CFC a réalisé un sondage au niveau de sa communauté afin d’analyser l’impact du Covid sur les entreprises. Il a été constaté selon un sondage au niveau de la communauté CFC, une baisse du chiffre d’affaires allant de 20 à 25%en 2020 en comparaison avec 2019. « L’impact de la crise a été plus ou moins important en fonction du secteur d’activité. Tout ce qui est hôtellerie et aviation a souffert pendant cette période. Leur activité a été quasiment réduite à néant », a indiqué le PDG. « De l’autre côté, nous avons les Télécoms qui se sont très bien comportés, ainsi que les cabinets juridiques qui ont eu beaucoup d’activité, sur les contrats en Afrique », a-t-il ajouté. La tour CFC est néanmoins restée ouverte en 2020, « même au pic du confinement », a souligné le PDG qui a indiqué qu’ « il y a eu un creux d’occupation au début de la pandémie mais par la suite ça a vite repris. La tour est aujourd’hui occupée d’une manière quasi-habituelle ».

Par ailleurs, et toujours dans le contexte de la crise, l’ambition de CFC d’atteindre 500 entreprises membres en 2025, a été revue à la baisse. Demeurer sur la lancée 2019 a été rendue impossible par la crise. En décembre 2019, le palier des 200 entreprises membres CFC avait été atteint comme convenu, pour avoir accueilli 40 membres au cours de cet exercice et une vingtaine d’entreprise en 2020, malgré le contexte sanitaire qui a impacté l’économie mondiale. « Début 2021, le rythme de recrutement de 40 à 50 nouveaux membres a été retrouvé », a-t-il indiqué en estimant qu’il y aura suffisamment de place pour accueillir un grand nombre d’entreprises.

D’un autre côté la place financière s’agrandit. CFC a développé trois bâtiments pour l’accueil de nouveaux membres dont livrables en 2021. S’inscrivant dans cet élan de développement, la place financière casablancaise est en partenariat avec 19 centres de promotion des investissements africains et 15 centres financiers internationaux, dont le dernier est celui de Hong Kong (Casablanca Finance City Authority (CFCA) et le Financial Services Development Council (FSDC) de Hong Kong ont annoncé, récemment, la signature d’un partenariat visant à renforcer la collaboration).

Par ailleurs CFC s’est très tôt engagé dans la promotion de la finance verte et durable en Afrique. Dès 2016 et en marge de la COP 22, CFC avait organisé le premier Climate Finance Day sur le continent en partenariat avec Paris Europlace. CFC copréside actuellement avec Toronto Finance International, le Financial Centers For Sustainability (FC4S, réseau international sous l’égide des Nations Unies. Il s’agit du premier réseau international des centres financiers pour le développement durable. Le centre financier a aussi rejoint le Global Green Finance Index (GGFI), tandis que son écosystème vert s’est agrandi avec de nouveaux membres évoluant dans ce secteur, notamment le fonds Africa50 et Green of Africa.