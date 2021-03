Kate Middleton était « mortifiée » par l’interview du Prince Harry et de Meghan Markle, qui avait notamment affirmé que la duchesse de Cambridge l’avait fait pleurer.

Meghan Markle a affirmé lors de son entretien explosif avec Oprah Winfrey, la semaine dernière, que Middleton l’avait réduite aux larmes à cause des robes de demoiselle d’honneur que Markle avait choisies pour son mariage en 2018 avec le prince Harry.

Middleton s’est dit « abattue » par les propos de Markle, parce qu’elle «n’a jamais voulu qu’une suggestion de rupture avec Meghan paraisse dans la presse », a déclaré l’auteur de la famille royale Katie Nicholl à OK! magazine.

« Kate est si discrète et respecte sa vie personnelle. Vous n’entendez jamais parler d’elle se brouiller avec qui que ce soit parce qu’elle est très prudente avec la façon dont elle traite les autres. Donc, pour que cette histoire circule, c’est très difficile », a déclaré Nicholl.

« Kate avait le sentiment que [l’incident] était réglé, donc le faire réapparaître était mortifiant », ajoute la même source, qui affirme que Middleton «a été attristé, déçu et blessé» par les commentaires du couple.

Markle a affirmé à Oprah que tandis que des articles dans la presse la peignaient comme la méchante à l’époque, disant qu’elle avait fait pleurer Middleton, alors que le «contraire» s’était produit.

«Ce fut une semaine vraiment difficile du mariage et [Middleton] était bouleversée par quelque chose, mais elle en était propriétaire, et elle s’est excusée, et elle m’a apporté des fleurs et un mot», avait déclaré Meghan.

Au cours de l’entretien de deux heures, Meghan a décrit se sentir si isolée et misérable au sein de la famille royale qu’elle avait des pensées suicidaires, mais quand elle a demandé de l’aide en santé mentale au personnel des ressources humaines du palais, on lui a dit qu’elle n’était pas une employée rémunérée.

Elle a également dit qu’un membre de la famille royale avait exprimé des «inquiétudes» à Harry concernant la couleur de la peau de son enfant.

Quant au mari de Kate Middleton, Nicholl a allégué que William, 38 ans, était furieux par l’interview, qui a été regardée par près de 50 millions de personnes dans le monde.

« William est plus que furieux avec son frère », a affirmé Nicholl. « Lui, [le prince] Charles et la reine ont tenu des pourparlers de crise dans les jours qui ont suivi l’interview sur la façon de procéder. Il est bien documenté que les frères prenaient des mesures pour réconcilier leur lien autrefois étroit, mais des sources ont affirmé que William estimait que l’interview d’Oprah était le dernière goutte. Mais malgré la colère, ils veulent tous les deux résoudre cette querelle ».

Trente-six heures après la diffusion de l’interview aux États-Unis, le palais de Buckingham a publié une déclaration. « Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan », a déclaré un communiqué du palais.