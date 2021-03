Ligue des Champions : Chelsea et Hakim Ziyech à la recherche de la qualification, le Bayern serein

Dernière ligne droite pour les qualifications aux quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour ces dernières 8es, Chelsea espère continuer sa bonne forme face à l’Atletico Madrid tandis que le Bayern Munich démarrera sa rencontre sereinement face à la Lazio.

Chelsea affrontera l’Atletico Madrid lors du match retour des 8es de la Ligue des champions, ce mercredi 17 mars à 21 heures. Les Espagnols sont actuellement les premiers de la Liga et chercheront à remédier à une mauvaise performance aller à Bucarest.

Après avoir marqué le but le plus important à l’extérieur et finalement remporté le match 1-0 au match aller, les Blues espèrent pouvoir reproduire ce bel affichage se propulser en quarts de finale.

L’équipe de Diego Simeone entrera dans ce match sur un mauvais affichage similaire lors de son match nul 0-0 avec Getafe, tandis que celle de Thomas Tuchel souffre de nombreuses absences notamment celle du milieu de terrain Jorginho, suspendu après avoir obtenu une réservation lors du match aller de l’Atletico.

Semblable à Jorginho, Mason Mount a été réservé au début du match aller contre l’Atletico et, par conséquent, il a été suspendu pour le match retour à Stamford Bridge.

Thiago Silva et Tammy Abraham ne sont pas non plus disponibles pour la sélection en raison de blessures. Les deux hommes se sont retirés de l’entraînement la semaine dernière et auront besoin de plus de temps pour récupérer. Une chance pour Hakim Ziyech de pouvoir prétendre à une place dans le onze de départ du technicien allemand.*

Another 𝗯𝗶𝗴 night awaits for the Blues! Chelsea vs Atletico. #UCL, second leg. COME ON CHELS! ✊ #CHEATM pic.twitter.com/4g3saQtcKa — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 17, 2021

De l’autre côté, la soirée promet également du spectacle avec le Bayern Munich et la Lazio Rome. Le Bayern Munich poursuivra la défense de sa couronne européenne en accueillant la Lazio lors du match retour des 16 derniers matches de Ligue des champions ce soir.