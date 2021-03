Un jour dans le monde

La pandémie du coronavirus a fait au moins 2.679.841 morts dans le monde depuis l’apparition des tous premiers cas porteurs du virus en Chine en décembre 2019.

Le nombre total des cas ayant contracté le virus a atteint les 121.164.038 personnes dans le monde dont 20.828.872 sont considérés comme cas actifs tandis que 97.661.776 sont considérés comme rétablis de la maladie. Par ailleurs, un total de 381.341.856 personnes ont déjà été vaccinées dans le monde.

Les Etats-Unis sont le pays ayant recensé le plus de morts dues au coronavirus avec plus de 535.661 décès, suivis par le Brésil (279.286) et le Mexique (194.944), l’Inde (158.856) et le Royaume-Uni (125.580).

Alors que le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, a été suspendu par près d’une vingtaine de pays à cause de soupçons de caillots de sang provoqués après la vaccination, l’Agence européenne des médicaments (EMA) s’est dite mardi « fermement convaincue » des avantages du vaccin AstraZeneca.

Ainsi, l’EMA tout comme l’Organisation mondiale de la Santé ont recommandé de continuer à administrer le vaccin AstraZeneca. L’avis consultatif des experts de la santé des deux organisations était très attendu de la part des pays.

Pour l’OMS il n’y a pas de « rapport » avéré à ce stade entre le vaccin et des effets secondaires tels que de graves problèmes sanguins observés chez des personnes vaccinées.

« Nous sommes toujours fermement convaincus que les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention du Covid-19, avec son risque associé d’hospitalisation et de décès, l’emportent sur le risque de ces effets secondaires », a affirmé mardi la directrice exécutive de l’EMA, Emer Cooke.

Pour rassurer les Français, le Premier ministre, Jean Castex, a assuré qu’il allait se faire vacciner à l’AstraZeneca pour aider à lever les doutes, si ce vaccin est réautorisé en France.

« Jusqu’à présent, je m’étais fixé une ligne de conduite, c’est-à-dire me faire vacciner quand mon tour viendra, pas de passe-droit », a déclaré M. Castex, âgé de 55 ans et qui ne déclare « pas de co-morbidité connue ».

« Mais compte tenu de ce qui vient de se passer pour AstraZeneca, je me suis dit effectivement qu’il serait judicieux que je me fasse vacciner très rapidement », a-t-il déclaré.

Mardi, le groupe pharmaceutique suisse Roche a annoncé qu’il allait lancer un nouveau test de diagnostic, conçu pour détecter les variations du coronavirus à des fins de recherche. Dénommé Cobas®SARS-CoV-2 Variant Set 1, le test destiné à la recherche en laboratoire, doit aider à détecter et différencier les différentes mutations observées dans les variants britannique, sud-africain et brésilien.