À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et les ambassades nordiques au Maroc s’associent pour explorer les moyens du conte traditionnel marocain dans la promotion de l’égalité des sexes.

Les partenaires cités ont ainsi lancé en début de semaine, l’initiative « Raconter les femmes autrement », en présence du représentant de UNFPA, des Ambassadeurs de Finlande, de Norvège, de Suède et du représentant de l’Ambassade du Danemark.

Cette session de lancement a été animée par la conteuse marocaine Amal Khizioua qui a été invitée à inspirer la discussion sur l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, à la lumière du conte marocain, fait savoir l’UNFPA dans un communiqué, notant que la conteuse a « revisité des contes traditionnels marocains, mettant en lumière la sagesse et les valeurs ancestrales de l’égalité et de l’empowerment ».

Un groupe de jeunes a été invité à cette première rencontre, animée en arabe et en français, poursuit la même source, pour partager leurs idées autour de la question du statut de la femme ainsi que sa participation, et s’engager dans un processus visant à identifier des contes traditionnels marocains à partager avec leurs communautés pour la promotion de l’égalité homme/femme.

Il est attendu, selon les organisateurs, que l’initiative « Raconter les femmes autrement » puisse aboutir à rassembler une batterie de contes marocains pour promouvoir l’égalité des sexes et engager la jeunesse marocaine dans un processus de transmission avec leurs communautés. « On estime que cette action conjointe pourra toucher des centaines de personnes sur le terrain et jusqu’à un million sur la sphère digitale« , concluent les organisations précitées.