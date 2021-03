Leadership féminin : L’UNFPA présente le bilan de « Salama au Travail »

En cette année de crise sanitaire, la journée internationale des femmes a été célébrée sous le thème « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». À cette occasion, le Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc (UNFPA), a organisé ce une rencontre pour présenter avec ses partenaires de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima le bilan de l’Opération « SALAMA au Travail », lancée le 30 juin 2020 pour répondre à la période de sortie du confinement en milieu du travail, en mettant l’accent sur la participation de la femme, actrice clé de développement.

Dans un communiqué, l’UNFPA indique que les partenaires locaux, la société civile et les organismes du secteur privé qui ont collaboré avec elle, ont réuni leurs efforts afin de garantir la participation active de la femme à la relance de la croissance, dans un milieu de travail sûr, en assurant le respect des droits et de la dignité. « SALAMA au Travail » a été conduite dans la totalité des 25 provinces et préfectures des Régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de Fès-Meknès et de Marrakech-Safi.

Cette opération a permis de sensibiliser, protéger et soutenir près de 3.200 femmes dans 250 entreprises industrielles et coopératives artisanales et agricoles, fait savoir l’organisation notant que « SALAMA au Travail » a touché par-là plus de 100.000 personnes de leur entourage proche.

Ces femmes ont aussi participé elles-mêmes à la production de plus de 18.000 produits et matériels de protection individuelle contre la COVID-19, poursuit la même source, générant par-là un chiffre d’affaire de plus de plus de 162.000 dirhams. Par ailleurs, les capacités de 80 femmes leaders ont été renforcées pour conduire des séances de sensibilisation auprès de leurs collègues membres des coopératives rurales ainsi que de leurs communautés indique UNFPA.

Une grande attention a être accordée aux femmes qui viennent des communautés les plus vulnérables, y compris les migrantes subsahariennes, qui ont le plus subi les effets de la crise et où la pauvreté a été accentuée en cette période de difficultés économiques.

De plus, « SALAMA au Travail » a aussi permis la création « d’un espace régional concertéde réflexion et d’appui au retour à l’emploi digne des jeunes et des femmes en situation de vulnérabilité en partenariat avec les institutions publiques et chambres professionnelles représentatives du tissu industriel et commercial de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima » fait savoir l’UNFPA.

Ce forum, selon la même source, réunit plusieurs acteurs du secteur privé et public pour coordonner des réponses concertées permettant de garantir l’accès au droit à l’emploi des populations vulnérables dans des conditions dignes et de protection sociale.

Il convient de rappeler que l’Opération « SALAMA au Travail » a été mise en œuvre en étroite collaboration avec les Wilayas, les Conseils Régionaux, les Chambres Régionales d’Artisanat et d’Agriculture ainsi qu’avec des actrices du développement. L’Opération a aussi bénéficié de l’appui du Club des Entrepreneurs Espagnols au Maroc, de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et de l’Association des Femmes chefs d’Entreprise du Maroc (AFEM) au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.