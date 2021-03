Coronavirus/Maroc: Les infections repartent à la hausse dans le Grand Casablanca

Le Maroc a enregistré 526 nouveaux cas porteurs du coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total des cas recensés au niveau national depuis le début de l’épidémie à 489 622. Après le nombre très bas des nouveaux cas enregistrés la veille, le bilan de mardi repart à la hausse.

Actuellement, le total des cas actifs passe à 4 158, parmi eux, 403 cas sont dans un état grave. En termes d’incidence nationale, le taux passe à 1346,7 cas par 100.000 habitants.

Sur les dernières 24h, l’incidence est 1,4 cas par 100 000 habitants et le nombre de personnes vaccinées a atteint les 4 236 386.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas recensés au Maroc ces dernières 24 heures, c’est la région de Casablanca-Settat qui arrive en tête avec 395 cas dont 310 situés dans la ville de Casablanca, 20 à El Jadida, à Nouaceur et à Mediouna, 18 à Mohammedia, 4 à Berrechid et 3 à Settat.

Deuxième région à avoir enregistré le bilan le plus élevé mardi, la région de l’Oriental qui cumule 30 infections dont 20 cas recensés à Oujda-Angad, 7 à Nador, 1 à Jerada, à Taourirt et Driouch.

De son côté, la région de Rabat-Salé-Kénitra a enregistré 9 nouveaux cas à Skhirat-Témara, 5 à Salé, à Rabat et à Kénitra pour un total de 26 cas. Bilan similaire pour la région de Marrakech-Safi qui a recensé 17 infections dans la ville de Marrakech, 2 à Kelaa des Sraghna, à Chichaoua et Safi et 1 cas à Al Haouz.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima a identifié 17 nouvelles infections réparties comme suit: 6 ca à Tanger-Assilah, 4 à Larache, 3 à Tétouan et à Al Hoceima et 1 cas à Ouazzane.

Le reste des région a enregistré des bilans en dessous des 10 cas, comme Drâa-Tafilalet qui a identifié 8 infections (6 à Errachidia et 2 à Ouarzazate), 6 cas pour la région de Dakhla-Oued Eddahab (tous à Oued Eddahab et de Guelmim-Oued Noun (tous à Sidi Ifni).

Un bilan de 5 infections à été enregistré dans la région de Fès-Meknès et les cas sont répartis entre 2 à Fès, 1 à Boulmane, à Sefrou et 1 à Taounate.

Un cas en mois pour la région de Souss-Massa qui a enregistré 2 cas positifs au coronavirus à Beni Mellal, 1 à Khouribga et à Fqih Bensaleh. Enfin, la région de Laâyoune-Sakia El Hamra est la moins touchée par les nouveaux cas avec seulement 3 infections, toutes à Laâyoune.