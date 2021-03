Suspension du vaccin Astrazeneca : Le débat qui rend perplexe au Maroc

Le débat national aujourd’hui au Maroc n’est autre que le vaccin Astrazeneca. Après la suspension de son administration par plus d’une dizaine de pays européens notamment la France, l’Allemagne ou encore l’Italie suite à la formation de caillots sanguins dangereux (thromboses) chez certains patients vaccinés, l’opinion publique marocaine ne cesse de s’interroger si le Maroc va suivre ce mouvement de foule.

Négatif. Jusqu’à présent, les autorités compétentes n’ont fait aucun commentaire sur le sujet et le vaccin est toujours administré aux personnes cibles dans le cadre de la campagne nationale de vaccination. Le comité scientifique, lui, se penchera sur les données scientifiques pour rendre sa décision officielle au ministère de la santé, affirment plusieurs sources.

Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le groupe pharmaceutique AstraZeneca, « il n’y a aucune preuve de risque aggravé » de caillot sanguin causé par le vaccin. L’OMS souligne même qu’il n’y a « pas de raison de ne pas utiliser » ce vaccin. De son côté, l’Agence européenne des médicaments tiendra une réunion sur le sujet le 18 mars.

Mais elle a toutefois estimé, et après le recensement de cas de thromboses et d’embolies pulmonaires au Royaume-Uni, qu’un lien de causalité était « probable » dans au moins certains des « 41 rapports d’anaphylaxie possible observés parmi environ 5 millions de vaccinations » outre-Manche, notant que des allergies sévères devraient être ajoutées à la liste des effets secondaires possibles du vaccin Astrazeneca mais que celui-ci restait sûr.

Face à tous ces éléments, la question de la suspension de l’administration du vaccin suédo-britannique Astrazeneca par plusieurs pays européens soulève beaucoup de questions, notamment si cette décision « européenne » n’est pas « politique ».

Joint par Hespress Fr, Pr. Sadi Afif, membre du comité scientifique et président d’InfoVac a préféré nous parler « scientifiquement » loin de la politique et ses couloirs. Il nous a ainsi assuré que « le vaccin Astrazeneca était sûr et efficace, selon plusieurs échanges entre lui et ses confrères spécialistes en la question notamment Pr. Robert Cohe, spécialiste en vaccinologie ».

« Lorsqu’on vaccine un grand nombre de personnes, il y a ce qu’on appelle les coïncidences. Exemple : lorsqu’on a parlé lors du vaccin des hépatites B de la sclérose en plaques, toutes les études on montré qu’il n’y a pas eu de corrélation, mais lorsqu’on vaccine un grand nombre de personnes, il se peut qu’un patient fasse une sclérose en plaques. Mais ça n’a rien à voir avec le vaccin », affirme le pédiatre.

En défendant le maintien de l’administration du vaccin britannique face aux faibles preuves disponibles sur son inefficacité et ses effets indésirables, notre interlocuteur poursuit qu’à ce jour, « des millions de personnes à travers le monde ont été vaccinées à l’Astrazeneca, et seule une trentaine de cas de complications ont été observés dans le monde« .

Deuxième des choses qui est importante, poursuit Pr. Afifi, « c’est que l’OMS, n’a jamais demandé la suspension de l’utilisation du vaccin. Si les risques étaient énormes elle l’aurait fait. Même réaction du côté de l’Agence européenne aussi qui n’a pas annoncé sa suspension. Et c’est là deux grandes institutions scientifiques mondiales« , dit-il.

En passant en revue plusieurs pays ayant vacciné leur population avec le vaccin britannique et continuent de le faire, le spécialiste évoque « la Grande-Bretagne qui a également vacciné un grand nombre de sa population. Elle n’a rien dit de négatif et a continué à administrer le vaccin Astrazeneca. D’ailleurs, en Angleterre, et depuis le lancement de la campagne de vaccination, le nombre de personnes âgées admises en réanimation a considérablement baissé ».

Autre exemple abordé par Dr. Said Afif des pays ayant vacciné leur population avec Astrazeneca et qui continuent de le faire, il y a l’Inde. « L’Inde compte vacciner quelque 300 millions de personnes avec le vaccin britannique. Si risque il y avait, le pays aurait suspendu également son administration ».

Pour le Maroc, poursuit ce membre du comité scientifique, « et sur 3 millions de personnes vaccinées par Astrazeneca, dont 1 million qui ont reçu la deuxième dose, quelques cas d’effets secondaires mineurs ont été observés, mais qui n’ont aucune liaison avec le vaccin« .

Il affirme à ce propos que lui même en tant que professionnel de la santé, a été vacciné à Astrazeneca, et se porte bien.

« Ces effets secondaires mineurs qui ont été observés vont être publiés en pourcentage, comme nous avons d’ores et déjà publié les résultats des essais cliniques de Sinopharm. Par exemple : 5% ont eu des maux de têtes, 2% la fatigue …)« , explique Pr. Afif.

Les données sur les effets indésirables du vaccin Astrazeneca au Maroc seront rendues publiques incessamment par le ministère de la santé, affirme notre source.

Au cas où les résultats au Maroc demeurent inquiétants et que l’OMS et l’Agence européenne des médicaments se prononcent contre le vaccin Astrazeneca et son administration, quelles sont les options du Maroc, mis à part le Chinois Sinopharm et le Russe Spoutnik V ?

Interrogé sur ce point, Pr. Afif, avance qu' »au moment voulu, le Maroc prendra la bonne décision. En attendant, nous continuons d’administrer le vaccin qui n’a démontré aucune dangerosité, jusqu’à preuve du contraire, tel qu’avancé par les autorités compétentes au niveau international notamment l’OMS et l’AME ».