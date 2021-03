Covid-19: Le Maroc champion d’Afrique en vaccination avec 95% des doses administrées

Le ministère de la Santé a publié ce mardi le bilan bimensuel sur la situation épidémiologique dans le Royaume, liée à la pandémie du coronavirus. Il en ressort notamment que le Maroc se distingue sur le continent Afrique, en ce sens où 95% des doses de vaccins anti-Covid administrées, l’ont été au Royaume.

Présenté par le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère, Abdelkrim Meziane Belfkih, le bilan révèle que le Maroc occupe ainsi la première place sur le continent en matière de vaccination contre la pandémie de Covid-19.

Tout en rappelant que la campagne nationale de vaccination cible tous les citoyens résidant au Maroc, y compris les étrangers en fonction des tranches d’âges et des catégories ciblées, le responsable a indiqué que plus de 4.225.311 de personnes ont reçu la dose 1 et 1.767.472 personnes la dose 2, soit un total de 5.992.783 doses injectées.

« Quelque 1.767.472 citoyens marocains et étrangers ont pu achever leur vaccination dans les meilleures conditions », a-t-il dit.

Meziane Bellefquih a, en outre, fait état de la réception, au cours des deux dernières semaines, d’un sixième lot de vaccins, constitué de 500.000 doses du vaccin chinois Sinopharm, indiquant que de ce fait, le Maroc a réceptionné jusqu’à présent un total de 8,5 millions de doses : 6 millions de doses de Sinopharm et 2,5 millions d’Astrazeneca.

Ainsi, a-t-il poursuivi, « et pour préserver ces acquis et garantir l’acquisition de nouvelles doses dans la perspective de vacciner 30 millions de personnes, le ministère de la Santé vient d’attribuer en fin de semaine dernière l’autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin russe Spoutnik ».

Pour ce qui est de la situation épidémiologique, le responsable a souligné que 489.096 cas positifs ont été enregistrés au Maroc depuis le début de la pandémie, soit un taux d’incidence de 1.345,3 par 100.000 habitants. Ces chiffres place le Maroc à la 37ème position mondiale et à la 2ème place au niveau continental en termes de cas positifs confirmés.

Le nombre de décès recensés au niveau national s’est établi à 8.733, soit un taux de létalité d’environ 1,8%, contre un taux mondial de 2,2%, a-t-il encore dit, notant que le Maroc est classé 38-ème mondial et 3-ème en Afrique en ce qui concerne le nombre de décès. Le taux de guérison est, quant à lui, de 97,3%, avec 476.126 personnes guéries.

Une évaluation générale de la situation épidémiologique fait ressortir que pour la première fois depuis 15 semaines, les cas positifs enregistrés ont connu une hausse de 5,6%, ce qui appelle à plus de vigilance pour préserver les acquis, a-t-il poursuivi. Cette hausse a concerné les régions de Guelmim-Oued Noun (27,3%), Souss-Massa (22,4%), Draâ-Tafilalet (18,8%), Casablanca-Settat (17,3%), l’Oriental (15,3%), Marrakech-Safi (14,4%) et Rabat-Salé-Kénitra (5,3%).

Meziane Belfkik a, au terme de son intervention, souligné que le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 a augmenté pour se stabiliser à 1,05, alors qu’il était tout au long des dernières semaines en dessous de 1, de même que le taux d’incidence qui a progressé en passant de 7,1/100.000 habitants début mars à 7,5/100.000 habitants la dernière semaine.