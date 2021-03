Bourse de Casablanca: Clôture dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges mardi dans le vert, portée notamment par la bonne tenue des secteurs « Bâtiment et matériaux de construction », « Mines » et « Télécommunications ».

Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,61% à 11.487,27 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a avancé de 0,64% à 936,16 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné, pour sa part, 0,62% à 9.348,84 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,66% à 10.556,75 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,71% à 9.842,5 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris, quant à lui, 0,67% à 870,11 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Services Aux Collectivités » a affiché la meilleure performance de la journée (+3,74%), favorisé par son titre Lydec (+3,74%).

L’indice du « Bâtiment et matériaux de construction » a terminé la séance sur un gain de 3,1%, suite aux bonnes performances signées par Ciments du Maroc (+3,47%), LafargeHolcim Maroc (+3,13%), Afric Industries SA (+1,58%) et Jet Contractors (+1,35%).

Le secteur des « Mines » a affiché une hausse de 1,28%, profitant notamment de l’envolée de Managem (+3,91%). Le Groupe a annoncé, mardi, qu’il a conclu récemment un second partenariat de coopération avec l’opérateur minier international Wanbao Mining pour le développement d’un projet aurifère de grande taille au Soudan.

A l’opposé, le secteur « Pétrole et Gaz » a accusé la plus forte baisse (-0,73%), suivi de celui des « Matériels, Logiciels et Services informatiques » (-0,61%) et du « Transport » (-0,27%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 196,41 millions de dirhams (MDH), dont un montant de 77,67 MDH réalisé sur le marché central (Actions) et 117,37 MDH sur le marché de Bloc (Actions).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 594,5 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Managem (+3,91% à 1.330 DH), Stroc Industrie (+3,82% à 18,2 DH), Lydec (+3,74% à 340,9 DH), Ciments du Maroc (+3,47% à 1.730 DH) et LafargeHolcim Maroc (+3,13% à 1.650 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Involys (-3,95% à 106,9 DH), Bank Of Africa (-2,42% à 149 DH), Minière Touissit (-1,92% à 1.638 DH), AGMA (-1,83% à 4.025 DH) et IB Maroc.com (-1,63% à 32 DH).