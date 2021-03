Amzazi visite plusieurs établissements et projets scolaires à Khénifra

Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Said Amzazi, a visité, mardi à Khénifra, plusieurs établissements et projets scolaires et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre 51-17 relative au système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

Accompagné du ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, du gouverneur de la province de Khénifra et de plusieurs autorités civiles et militaires, le ministre a procédé à l’inauguration du Lycée qualifiant El Guerguarat dans la commune de Tighssaline, l’un des établissements scolaires modèles au niveau de la province comprenant plusieurs dépendances et un internat pour les élèves des zones reculées et montagneuses.

Amzazi a en ce sens indiqué que l’inauguration du Lycée El Guerguerat s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre 51-17 relative au système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique et plus particulièrement son deuxième projet inhérent à l’élargissement de l’offre éducative.

Cette nouvelle structure permettra à plusieurs élèves de trois commune environnantes de Tighssaline de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions, alors que le coût global de réalisation de ce Lycée avoisine les 20 millions de DH, a-t-il dit.

Les dépendances de cette « excellente structure » ont été construites dans le respect des normes modernes pour assurer un cursus de qualité pour les élèves, relevant que le lycée comprend un internat d’une capacité de 160 lits, des salles d’orientations, une salle d’informatique et a été renforcé par des ressources humaines qualifiées, a encore précisé le ministre.

Plus tôt, Amzazi avait procédé, à l’inauguration du nouveau siège de l’École Supérieure de Technologie (EST), un établissement à même de valoriser l’offre universitaire dans la province en l’attente de l’ouverture prochainement d’une faculté pluridisciplinaire.