Algérie : Le patron de la DGSN limogé par Tebboune

Le patron de la Police d’Algérie (DGSN), Khelifa Ounissi, a été officiellement limogé de son poste ce mardi matin, a annoncé un communiqué officiel du ministère de l’Intérieur. Il a été remplacé par Farid Zineddine Bencheikh, nommé par le président Abdelmadjid Tebboune.

Le limogeage du patron de la DGSN serait intervenu si l’on s’en tient à une certaine presse à la suite de plusieurs plaintes déposées contre les forces de police pour des violences, brutalités, voire des actes de torture commis au sein de plusieurs commissariats de Police en Algérie.

Khelifa Ounissi dirigeait la DGSN depuis fin août 2019. Il n’y laissera pas d’excellents souvenirs de son court passage à la tête de la chose sécuritaire du pays. D’aucuns lui prêtent un bilan « catastrophique » pour ce qui est des affaires sécuritaires de l’Algérie et de ses citoyens. Depuis son installation à la tête de la DGSN au mois d’Aout 2019 par le Président par Intérim Abdelkader Bensalah, la Police est le siège de graves polémiques suscités par d’effrayants dérapages…

Son remplaçant Farid Zineddine Bencheikh est un ancien membre de la maison dont on loue l’expérience pour avoir occupé plusieurs fonctions par le passé au sein de la Police algérienne dont le dernier qu’il lui a été donné d’exercer est celui d’Inspecteur régional de la police de la région Centre. Cette nomination intervient dans un contexte très houleux car la Police algérienne qui n’a jamais été autant impopulaire aux yeux des citoyens algériens et de la communauté internationale.

On lui reproche notamment des pratiques répressives et des violences excessives à l’égard des manifestants pacifiques du Hirak, comme des interrogatoires musclées avec des pratiques humiliantes et déshonorantes, répréhensibles par la loi et l’éthique et qui ont conduit à des décès dans les locaux de la police vite qualifiés de suicides.

Khelifa Ounissi, un fusible comme un autre du système Tebboune, en aura sauté. Il était tout désigné pour passer comme le principal responsable. De ces dérapages policiers violents, l’Algérie en a subi les critiques les plus acerbes de la part de la communauté internationale et à sa tête le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme de l’ONU qui n’a eu de cesse de rappeler à l’ordre l’administration de Tebboune.