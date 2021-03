Coronavirus: Plus de 6.000 décès dans le monde ces dernières 24H

La pandémie de coronavirus a fait au moins 2.661.919 morts morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles mardi à 15h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce lundi 15 mars 2021 à 18H, de 489.096 cas confirmés, 476.126 guérisons et 8.733 décès alors que 4.225.311 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne dont au moins 1.767.472 ont reçu leur deuxième dose.

Dans le détail, le Royaume compte désormais 489.096 cas confirmés, 476.126 guérisons, 8.733 décès, et 4.237 cas actifs, dont 396 dans un état grave (26 sous intubation et 236 sous ventilation non invasive), relève en outre la plateforme de suivi et de veille de Hespress, covid.hespress.com/fr.

Dans le monde, plus de 122.735.440 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Sur la journée de lundi, 6.730 nouveaux décès et 2.936.414 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1.057 nouveaux morts, les États-Unis (738) et la Russie (443).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 535.661 décès pour 29.495.906 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, viennent le Brésil avec 279.286 morts et 11.519.609 cas, le Mexique avec 194.944 morts (2.167.729 cas), l’Inde avec 158.856 morts (11.409.831 cas), et le Royaume-Uni avec 125.580 morts (4.263.527 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 221 décès pour 100.000 habitants, suivie par la Belgique (195), la Slovénie (189), le Royaume-Uni (185) et le Monténégro (181).

L’Europe totalisait mardi à 11H00 GMT 900.936 décès pour 42.689.923 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 721.581 décès (22.872.052 cas), les Etats-Unis et le Canada 558.143 décès (30.406.981 cas), l’Asie 263.498 décès (16.701.615 cas), le Moyen-Orient 108.681 décès (5.985.067 cas), l’Afrique 108.117 décès (4.046.232 cas), et l’Océanie 963 décès (33.579 cas).

La Suède, le Luxembourg et Chypre ont décidé à leur tour de suspendre l’administration du vaccin d’AstraZeneca contre le Covid-19, après le signalement de possibles effets secondaires mais sans lien avéré à ce stade. Une quinzaine de pays, notamment la France, l’Allemagne et l’Italie, ont suspendu par précaution l’administration du vaccin du laboratoire suédo-britannique à la suite de graves problèmes sanguins détectés chez des personnes vaccinées, tels que des difficultés à coaguler ou la formation de caillots (thrombose).

Par ailleurs, la Thaïlande qui avait été le premier pays en dehors de l’Europe à retarder temporairement l’AstraZeneca, a repris la vaccination. Le Premier ministre a donné l’exemple en recevant la première dose.

L’Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé qu’elle examinerait mardi les informations sur ces cas, avant une “réunion extraordinaire” jeudi, tout en réaffirmant que les avantages de ce vaccin étaient supérieurs aux risques.

Le Groupe consultatif d’experts de l’OMS sur la vaccination se réunit également mardi. Les experts de l’OMS dépêchés en janvier en Chine pour étudier les origines de la pandémie publieront leur rapport, élaboré avec les experts chinois, “très probablement” la semaine prochaine, et non cette semaine, a annoncé mardi l’agence onusienne. Le rapport “n’est tout simplement pas prêt”, a déclaré un porte-parole de l’OMS.

L’UE doit recevoir 200 millions de doses du vaccin BioNTech-Pfizer au deuxième trimestre, après un accord prévoyant une “accélération” des livraisons, a annoncé mardi la Commission européenne.

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a annoncé mardi le lancement d’un nouveau test de diagnostic, conçu pour détecter les variations du coronavirus. Ce test permet de détecter et différencier les mutations observées dans les variants britannique, sud-africain et brésilien.

Le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca a annoncé mardi un accord avec les Etats-Unis pour fournir au pays cette année jusqu’à 700.000 doses d’un traitement par anticorps en cours de développement contre le Covid-19.

Le président tanzanien, John Magufuli, qui n’a pas été vu en public depuis 17 jours, est au centre de rumeurs persistantes le disant hospitalisé pour une forme sévère de Covid-19, aggravée par des problèmes de santé. Evasif, le gouvernement a promis la prison à ceux qui feraient courir des rumeurs sur la santé du président.