Espagne : Le quitte ou double tout de dangerosité de Pablo Iglesias

Pablo Iglesias Vice-président du premier exécutif de gauche, a décidé hier lundi de quitter une coalition gouvernementale, mise sur pied depuis janvier 2020. Ce pari du quitte ou double, s’il a surpris tout un monde n’en reste pas une décision mûrement réfléchie quoique d’aucuns rient déjà sous cape au regard d’un échec annoncé dans son aventure électorale à Madrid.

Pablo Iglesias peut désormais donner libre cours à ce qui le stimule le plus, une campagne électorale sur fond idéologique pour la conquête de Madrid. Décidé en cela à affronter la populiste de droite Isabel Diaz Ayuso lors des législatives du 4 mai. En attendant, Il restera vice-président jusqu’au 14 avril, date à laquelle la campagne commence. En se donnant cette liberté, le bonhomme joue gros, c’est soit, la descente aux enfers soit redorer un blason terni par des déboires électorales en Galicie, au Pays Basque ou en Andalousie et ailleurs…

Non ! Le politologue de 42 ans qui prêche le séparatisme comme pas deux, (comparaison de la situation du séparatiste catalan Carles Puigdemont qui fuit la justice espagnole avec le sort des exilés républicains sous Franco), et fondateur de Podemos n’a pas agi sur un coup de tête. Son penchant séparatiste, c’est un secret de Polichinelle, lui a valu, d’être un aussi fervent qu’acharné défenseur du polisario. Il en est si imbu que par sa faute le sommet Maroc-Espagnol en a capoté pour être remis à des calendes incertaines.

De fait, par cette initiative de recouvrer une liberté de manœuvre, Pablo Iglesias s’ouvre plusieurs horizons. En premier lieu, il a assuré ses arrières en obtenant que sa vice-présidence soit désormais occupée par l’actuelle ministre du Travail, Yolanda Díaz, un poids lourd d’Unidas Podemos. Sa succession assurée et à l’Exécutif et au parti (il perdrait à briguer un autre mandat) le secrétaire général d’Unidas Podemos règle en quelque sorte ses incompatibilités permanentes auxquelles il était soumis chaque jour à savoir incarner une importante figure du pouvoir, tout en se faisant l’écho des colères de la rue.

Quels que soient les résultats, Pablo Iglesias a soulagé son mouvement de par son abandon de la politique nationale, de la vice-présidence et du siège du député. Un soulagement également pour Pedro Sanchez qui se débarrasse d’un véritable casse-tête et d’un boulet que représentait la présence d’Iglesias dans l’exécutif espagnol. Il est d’ailleurs considéré comme un empêcheur de tourner en rond de par le fait qu’il n’est nullement un homme de pouvoir mais plutôt de contre-pouvoir.

Et cette situation qu’il a volontairement déclenchée le forcera à se mesurer à Madrid à Ayuso qui elle, n’a pas fait mystère de son intention de sceller une alliance avec Vox, troisième force au parlement national pour laquelle Pablo Iglesias nourrit une haine sans bornes. D’ores et déjà, on ne parle plus que de ce combat au sommet et où Iglesias n’a guère d’atout pour se permettre le sésame du quota des 5% . Mais sait-on jamais, après, au petit jeu des alliances tout reste possible. Son pari est osé car , c’est tout ou rien. Ce qui en d’autres termes, signifie soit il gagne, soit ce sera le début de la fin de sa carrière politique. Et cette fois-ci ce ne sont ni le PSOE ni la gauche unifiée qui viendront à son secours. Madrid est un pari autant audacieux que dangereux.