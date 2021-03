Air Arabia Maroc lance 5 nouvelles liaisons vers la France

Air Arabia Maroc a annoncé le lancement de cinq nouvelles liaisons vers la France au départ de Fès, Oujda et Casablanca à partir du 28 mars courant.

Le leader du transport aérien à bas coût continue ainsi de renforcer son programme d’été 2021, indique la compagnie dans un communiqué, précisant que désormais l’aéroport de Fès-Saïss permettra de rejoindre la ville de Marseille à raison de trois fois par semaine.

Air Arabia Maroc annonce également le lancement de trois destinations françaises au départ de l’aéroport Oujda-Angad, Marseille (2 fréquences par semaine), Toulouse (2 fréquences) et Paris (3 fréquences), relève la même source, soulignant que la compagnie aérienne renforce aussi ses liaisons au départ de l’aéroport Mohammed V avec des vols qui permettront de rejoindre Bordeaux deux fois par semaine.

En ajoutant ces nouvelles liaisons à son programme d’été, Air Arabia Maroc continue de renforcer son engagement à servir le secteur du transport aérien au Maroc, fait savoir le communiqué, notant que les clients d’Air Arabia Maroc qui souhaitent profiter de cette nouvelle offre peuvent s’adresser à tous les canaux de ventes de la compagnie, à savoir son site internet et son centre d’appels, son réseau d’agences partenaires ou directement à l’aéroport.

Et de rappeler que le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des vols et que les clients doivent se conformer aux conditions et exigences de voyage disponibles au niveau du site web de la compagnie ainsi que les sites web des autorités locales des pays de destination et de départ.