Costa Rica : Keylor Navas accusé d’avoir menacé de perdre des matchs volontairement

Keylor Navas est dans la tourmente. Le portier du Paris Saint-Germain fait face à de lourdes accusations qui le lient à une volonté de perdre des matchs avec sa sélection, celle du Costa Rica.

Le président de la FECODA, Eduardo Li, a accusé Keylor Navas et d’autres joueurs du Costa Rica d’avoir menacé de perdre délibérément des matchs afin de forcer le limogeage de l’ancien entraîneur Jorge Luis Pinto.

Les joueurs en question, Keylor, Bryan Ruiz et Celso Borges ont porté plainte contre les anciens directeurs de la Fédération costaricienne de football et le procès s’est ouvert en début d’année.

Eduardo Li, a comparu au procès ce lundi et a expliqué que Luis Pinto avait une clause dans son contrat qui pourrait le voir licencié s’il perdait trois matchs de suite.

« Je me souviens que c’est Keylor Navas qui m’a dit : nous perdons 3 matchs, il y a une clause qui dispose de ceci et cela », a déclaré Eduardo Li, selon des propos relatés par la presse nationale.

Li a déclaré que Bryan Ruiz avait communiqué qu’il était disposé à ne pas continuer dans la sélection si Pinto restait dans le poste. L’ancien président fédératif a affirmé que seul Navas avait évoqué la question des matchs perdus.

Le procès a débuté vendredi dernier devant un tribunal de San José et ce jour-là, Navas et Ruiz ont témoigné, niant avoir intentionnellement menacé de perdre des matches et assurant que les déclarations des dirigeants affectaient leur dignité et leur image.

Ruiz a reconnu qu’il avait communiqué lors de cette réunion qu’il se retirerait de l’équipe nationale si Pinto continuait parce qu’il y avait beaucoup de manque de respect de la part de l’entraîneur envers les joueurs.

A la Coupe du monde au brésil en 2014, le Costa Rica sous les ordres de Pinto a signé sa plus brillante présentation en compétition mondiale, atteignant les quarts de finale invaincu et étant éliminé aux tirs au but contre les Pays-Bas.

Après cette Coupe du monde, la Fédération costaricienne n’a pas renouvelé Pinto et l’entraîneur a affirmé qu’il avait été trahi.