Revue de presse quotidienne de ce mardi 16 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi 16 mars 2021

Le Matin :

• Soutien aux TPME : le CRI Casablanca-Settat sur un projet de pôle d’accompagnement sur mesure. Bonne nouvelle pour les TPME de la région de Casablanca-Settat. Le Centre régional d’investissement (CRI) planche sur la mise en place d’un pôle d’accompagnement dédié à cette catégorie d’entreprises. Le projet s’inscrit dans le cadre des nouvelles prérogatives assignées au CRI suite à l’entrée en vigueur de la loi 47.18 portant réforme des CRI à travers la mise en place de mécanismes d’appui et d’accompagnement des entreprises notamment la TPME. Le CRI de la région a décidé en effet de mettre en place le premier pôle d’accompagnement en vue de fédérer l’écosystème entrepreneurial régional et de proposer une offre complète et adaptée aux TPME. Concrètement, le futur pôle sera destiné à appuyer et aider les TPME de la région à se développer, en mettant à leur disposition une offre «complète et adaptée».

• Souss Massa : un programme régional de promotion de l’emploi pour la période 2020-2022 entre l’État et la région. L’accord-cadre sur le programme régional de promotion de l’emploi dans la région du Souss Massa à été signé à Agadir, sous la présidence du ministre du travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz . Paraphé par Amekraz, le Wali de la région de Souss Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane, Ahmed Hajji, et le Président du Conseil de la Région, Ibrahim Hafidi, cet accord vise à développer et mettre en œuvre un programme régional de promotion emploi pour la période 2020-2022 entre l’Etat et la région. Ce programme s’appuie sur les projets et objectifs programmés dans le cadre du programme de développement régional et sur les mesures inscrites dans le plan national de promotion de l’emploi, notamment en ce qui concerne les programmes actifs d’emploi.

L’Economiste :

• Banque mondiale : le facteur humain décisif dans la relance. La crise sanitaire économique a renforcé certains challenges pour le Maroc : insertion des jeunes, accroissement de la place du secteur privé et amélioration de la qualité de la croissance économique. En visite au Maroc, Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, a assuré les autorités marocaines du soutien du groupe de la Banque mondiale. Pour lui, les nouvelles technologies et une éducation pointue sont nécessaires pour une jeunesse plus créatrice que consommatrice. “Il faut une avancée de manière à avoir une génération de Marocains qui puisse aller dans des emplois à forte valeur ajoutée”.

• UM6SS lance une formation en Executive entrepreneuriat. L’université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) s’allie au groupe ABA Technology pour le lancement d’une nouvelle formation. Il s’agit du programme Exécutif entrepreneuriat & Innovation dans le health-tech. Le lancement aura lieu ce mercredi dans les locaux de l’UM6SS. Ce programme permettra aux participants d’identifier de nouvelles opportunités technologiques, de se diversifier et d’explorer des business modèles innovants dans le domaine de la health-tech.

Maroc le Jour :

• Éducation nationale : Amzazi appelle à l’activation du “projet de l’établissement”. Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, a souligné la nécessité d’accélérer la mise en œuvre du portefeuille des projets de la loi-cadre 51.17 au titre de 2021. Intervenant lors d’une réunion de coordination avec les responsables et cadres de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de l’Oriental et de ses directions provinciales, axée sur le suivi des chantiers lancés au niveau régional et provincial, Amzazi a appelé à l’activation du «projet de l’établissement» en tant que mécanisme essentiel pour atteindre les objectifs de la réforme dans les établissements scolaires. Le ministre a appelé l’ensemble des partenaires à s’unir autour de l’école marocaine, soulignant aussi l’importance de promouvoir l’enseignement primaire, qui constitue le socle de la réforme, ainsi que de créer un environnement éducatif intégrant au sein de l’ensemble des établissements scolaires, indique un communiqué de l’AREF.

• Covid-19 : les citoyens appelés à ne pas se rendre aux centres de vaccination sans rendez-vous. Le ministère de la Santé a appelé les citoyens n’ayant pas pu se faire vacciner à temps contre la Covid-19, à éviter de se rendre aux centres de vaccination et d’attendre un nouveau rendez-vous à cet effet. Le ministère a également insisté, dans un communiqué, sur la nécessité du respect des mesures sanitaires, notamment le port de masque de protection, la distanciation sociale ou encore le lavage fréquent des mains, en vue d’atteindre l’immunité collective.

Aujourd’hui le Maroc :

• Pêche : des hommes d’affaires basques en prospection au Maroc. Une importante délégation d’hommes d’affaires du Pays basque s’est enquise, à Rabat, des différentes opportunités d’investissement au Maroc, dans le domaine de la pêche maritime et de l’industrie halieutique. Lors d’une rencontre avec Zakia Driouch, Secrétaire générale du département de la pêche au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, la délégation basque, présidée par Maria Tato, a exprimé sa volonté de développer une coopération entre le Maroc et le Pays basque, notamment dans le secteur de transformation et de valorisation des produits de la pêche et celui du recyclage du plastique issu de la pêche. Intervenant à cette occasion, Driouch a indiqué que cette réunion de prospection se veut une occasion idoine d’échanger sur l’ensemble des opportunités de coopération entre le Maroc et le Pays basque dans le secteur de la pêche.

• Inde : lancement des bourses pour les étudiants marocains. Le Conseil indien des relations culturelles (ICCR) lance ses bourses d’études aux étudiants marocains qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en Inde. C’est ce que vient d’annoncer l’ambassade de l’Inde à Rabat. Cette initiative concerne l’enseignement en premier cycle, troisième cycle et doctorat en ingénierie, gestion d’entreprise, commerce, sciences et sciences humaines dans des universités/instituts en Inde dans le cadre de son programme de bourses d’études pour l’Afrique. Sont éligibles, les étudiants marocains ayant 18 et 30 ans au moment de leur admission aux universités/instituts indiens et ayant un bon niveau en anglais.

L’Opinion :

• Rabat : Bientôt un nouvel abattoir régional. Dans le cadre du projet “Rabat, ville lumière, capitale culturelle”, la Société d’aménagement de la ville, relevant de la wilaya, va bientôt ouvrir un nouvel abattoir dans la commune de Bouknadel. Ce projet, ayant nécessité un investissement de 267 millions de dirhams, s’agit du plus grand abattoir au Royaume, répondant à toutes les normes internationales et les technologies modernes les plus avancées. Ainsi, ce dernier remplacera les abattoirs classiques et traditionnels des villes de Rabat, de Salé et Témara et procèdera à l’abattage quotidien de quelque 500 bovins et 1.500 ovins.

• Rehamna : 28 jeunes bénéficient de financements de leurs projets. Vingt-huit jeunes issus de la province de Rehamna ont bénéficié de financements de leurs projets dans le cadre du Programme d’Amélioration du Revenu et d’Inclusion Économique des Jeunes de la 3ème phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). D’un coût global de 6.870.000 DH, dont 2.763.400 comme contribution de l’INDH, ces projets concernent plusieurs secteurs économiques, tels que l’agriculture, la technologie, l’environnement, l’artisanat et les services. Cette initiative se propose aussi d’appuyer et d’accompagner les jeunes porteurs de projets, d’encourager l’auto-emploi, et de créer des entreprises, en vue de l’insertion des jeunes dans le tissu socioéconomique.

Al Bayane :

• Le Maroc a géré avec « succès » la réponse à la crise du Covid-19 en optant pour l’anticipation. Le Maroc a géré avec « succès » la réponse au coronavirus en optant, dès l’apparition du premier cas, pour l' »anticipation », notamment par l’application stricte du confinement, l’acquisition rapide de masques et de respirateurs, et l’engagement précoce dans la vaccination, souligne l’agence de presse espagnole « Efe ». Dans un premier temps, le gouvernement a agi rapidement pour protéger son système de santé de l’effondrement et, après avoir atteint cet objectif, il s’est attaché à garantir l’immunité collective par la vaccination, relève « Efe » dans un article publié samedi sous le titre « Succès marocain : vaccinations multiples, masques bon marché et fermeture des frontières ». Pour éviter que la pandémie ne devienne incontrôlable, le Maroc a décrété un « état d’urgence sanitaire » le 22 mars dernier, rappelle la même source.

• Agriculture en 2021: Une bonne année qui se dessine ? Après un démarrage difficile, les perspectives d’une bonne campagne agricole commencent déjà à se faire sentir avec des précipitations assez importantes enregistrées depuis fin novembre dernier, laissant entrevoir une lueur d’espoir pour les agriculteurs ayant souffert l’année écoulée d’une double crise liée à la pandémie et au déficit pluviométrique. Avec une superficie semée d’à peu près 4,2 millions d’hectares en céréales, 56.000 hectares en maraîchage et un taux de remplissage des barrages de 48%, la campagne agricole actuelle semble aller bon train, malgré le contexte sanitaire actuel qui a perturbé les activités agricoles et épuisé la trésorerie des exploitants. Ces conditions favorables ont concrètement eu un impact positif sur le débit d’emblavement et de labour, sur la demande des semences et les conditions de plantation des cultures d’automne. A cela s’ajoute aussi l’amélioration de la qualité du produit et des végétations dans les zones pastorales.

Libération :

• Plaidoyer pour le renforcement de la société civile. La promotion des rôles de la société civile nécessite le renforcement de ses capacités et le développement de ses ressources humaines et financières, a indiqué le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement, Mustapha Ramid. Intervenant lors d’un webinaire à l’occasion de la journée nationale de la société civile (13 mars), M. Ramid a relevé que la promotion des rôles de la société civile nécessite, outre l’aspect législatif, le renforcement de ses capacités et le développement de ses ressources humaines et financières. Le ministère d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement œuvre à élaborer des projets pour la mise en place d’un cadre de référence à même de renforcer les capacités des associations, en tant que mécanisme d’orientation des différents départements ministériels, collectivités territoriales et institutions nationales, a souligné le ministre.

• Taux directeur: CDG Capital Insight s’attend à un statu quo. Bank Al Maghrib (BAM) devrait maintenir, lors de son Conseil prévu le 23 mars, le taux directeur inchangé à 1,5%, selon les prévisions de CDG Capital Insight. « Nous pensons qu’il est plus probable que le Conseil de Bank Al-Maghrib maintienne le taux directeur inchangé au niveau de 1,5% lors de ce prochain Conseil, et ce dans l’attente d’une transmission complète des baisses du taux directeur vers les taux débiteurs et d’une reprise de la demande de crédit aussi bien des entreprises que des ménages », explique CDG Capital Insight dans son flash pré-Conseil de Bank Al-Maghrib.

Bayane Al Yaoum :

• Maroc : la croissance à 4,5 % en 2021. La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel au Maroc devrait rebondir à 4,5 % en 2021, selon la Banque africaine de développement (BAD). « La croissance du PIB réel devrait rebondir à 4,5 % en 2021 à mesure que l’économie se remettra d’une importante récession et que l’agriculture retrouvera une bonne croissance », estime la BAD dans son rapport annuel « Perspectives économiques en Afrique ». Au cours du troisième trimestre de 2020, les exportations de pièces automobiles ainsi que de phosphate et dérivés ont rebondi et devraient se renforcer davantage à court terme avec l’augmentation de la demande mondiale, ajoute l’institution financière panafricaine, ajoutant que « cela compensera probablement la morosité des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration qui devrait perdurer ». Par conséquent, le déficit de la balance courante et le déficit budgétaire devraient se resserrer et les pressions inflationnistes devraient rester modérées.

Al Yaoum Al Maghribi :

• Des Franco-Marocains ont appelé la France, dans une initiative favorisant l’unité, à reconnaître la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. « Nous demandons avec confiance, avec foi, avec espoir à la France de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara », indiquent ces Franco-Marocains dans une lettre, à travers laquelle les premiers signataires souhaitent être les acteurs de l’unité territoriale du Maroc et de l’unité de vues entre le Maroc et la France. « C’est parce que cela est juste, légitime et que c’est le sens de l’avenir », lit-on dans cette lettre, signée par Moustapha Hadji et Ahmed Ghayet, rejoints par une vingtaine de Franco-Marocains de plusieurs horizons. Ces premiers signataires s’illustrent dans le quotidien de la France et sont représentatifs des différentes régions de l’Hexagone, de sa diversité et de son excellence.

Al Alam :

• L’informel, ce fléau à la peau dure. L’informel, fléau qui a la peau dure au Maroc, figure toujours au cœur de l’agenda politique et économique, là où la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) n’a fait que raviver le vieux débat sur les pistes d’intégration unités de production informelles (UPI). Bien que son poids dans le produit intérieur brut (PIB) soit sur une trajectoire baissière, l’informel continue de pénaliser l’économie nationale, avec un manque à gagner conséquent en matière de recettes fiscales et de mauvaises conditions de travail qui virent parfois au drame. Nombreux sont les facteurs dissuadant les UPI de s’intégrer dans le tissu économique formel qui redoutent, notamment, une fiscalité peu séduisante, une réglementation contraignante où encore des charges salariales au détriment de leur compétitivité.

Assahraa Al Maghribiya :

• L’intégration de l’approche genre dans les projets de la politique de la ville, une priorité pour l’AMPCC. L’intégration de l’approche genre dans les projets de la politique de la ville est au centre des préoccupations et du plan d’action de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), a souligné le président de l’association, Mohamed Boudra. S’exprimant lors d’une conférence organisée récemment à Rabat par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, sous le thème « L’intégration de l’approche genre dans les projets de la politique de la ville », Boudra a relevé que cette approche s’inscrit dans le cadre des changements positifs et profonds que connaît le Maroc aux niveaux de la Constitution et des lois organiques y afférentes, visant notamment à promouvoir l’approche genre et la participation des femmes à la gestion de la chose publique locale.

Al Ahdath Al Maghribiya :

• Industries manufacturières: Baisse de la production au T4-2020. L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a accusé une baisse de 1,2% au cours du quatrième trimestre 2020 par rapport à la même période de 2019, selon le Haut Commissariat au Plan (HCP). Cette régression résulte notamment du repli des indices de production de l’industrie d’habillement de 18,6%, de l’industrie automobile (9,1%), d’autres matériels de transport (47,2%), de la fabrication de produits électroniques (25,2%), de la fabrication d’équipements électriques (17,7%), de l’industrie du cuir et la chaussure (21,8%) et de la fabrication de boissons (1,8%), explique le HCP dans une note d’information relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM) du T4-2020.

Al Ittihad Al Ichtiraki :

• Un guichet unique au service des Marocains de Côte d’Ivoire. Le guichet unique mobile en Côte d’Ivoire, qui a été organisé samedi à Abidjan, se veut aussi une réponse aux besoins de la diaspora marocaine en ces temps pandémiques, selon la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger (MRE), Nezha El Ouafi. « Le guichet unique, qui s’inscrit dans le cadre des priorités du ministère délégué, vient répondre aux besoins de nos concitoyens établis en Afrique en ces temps pandémiques qui ont impacté et réduit la mobilité et les déplacements », a déclaré El Ouafi en marge de cet événement. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du ministère délégué chargé des MRE, ce guichet unique a été organisé pour la première fois en Afrique et il sera suivi, dimanche, du 1er Forum des compétences marocaines en Afrique, a-t-elle ajouté.

Rissalat Al Oumma :

• Interpellation du chauffeur d’un camion et son fils pour trafic d’une tonne et 40 kg de chira: Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir ont interpellé dimanche, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, le chauffeur d’un camion et son fils pour leur implication présumée dans le trafic d’une tonne et 40 kilogrammes (kg) de Chira. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que cette opération a été menée en coordination avec les services de la Gendarmerie Royale compétents au niveau territorial, notant que les deux mis en cause, âgés respectivement de 46 et 20 ans, ont été interpellés à bord d’un camion de transport routier de marchandises sur la route nationale dans la zone d’Amskroud, à 48 km au nord d’Agadir. L’opération de fouille effectuée à l’intérieur de ce camion a permis la saisie de quarante paquets de chira d’un poids total d’une tonne et 40 kg, a ajouté la même source.

• D’éminentes personnalités politiques portugaises ont appelé leur gouvernement et l’Union européenne à soutenir l’intégrité territoriale du Maroc. Dans une lettre adressée au Premier ministre portugais Antonio Costa, en tant que Président du Conseil de l’Union européenne, et publiée par le journal «Diario de Noticias», ces hautes personnalités, dont d’anciens ministres, des députés et des diplomates, appellent au soutien de l’intégrité territoriale du Royaume dans le but d’empêcher la déstabilisation du Maghreb menée par le polisario. Ces personnalités, dont l’ancien ministre portugais des Affaires étrangères et vice-premier ministre Paulo Portas, des membres du Parti socialiste démocrate (PSD) et du Parti Socialiste (PS), soulignent la nécessité pour l’Europe de voir un Maghreb stable et prospère. « Nous pensons que vous conviendrez qu’un Maghreb stable et prospère est à la fois un impératif et un objectif qui mérite toute l’attention du Portugal et de l’Europe », écrivent-elles à l’adresse du Premier ministre António Costa.

Bayane Al Yaoum :

• La réussite de la réforme de l’éducation, tributaire de l’appropriation commune de ses projets stratégiques. Gagner les défis de la réforme de l’éducation au niveau de la région de l’Oriental reste tributaire de l’appropriation commune des projets stratégiques de cette réforme, a souligné, samedi à Oujda, le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi. Intervenant lors d’une réunion de coordination régionale avec les autorités locales, les élus et les partenaires sur les projets stratégiques pour l’activation de la loi-cadre 57.17 relative à la réforme du système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, Amzazi a mis en exergue l’importance de développer les mécanismes d’intervention, de renforcer la coordination et d’assurer la convergence entre ces projets et les différents programmes de développement local. Les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle au niveau de la région disposent d’une feuille de route précise, à même de définir les priorités de cette étape, a-t-il assuré.