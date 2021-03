Syrie: 10 ans de guerre et toujours aucune perspective

Dix ans après le début de la guerre en Syrie suite à un soulèvement populaire contre Bachar Al Assad porté par le printemps arabe, le pays est devenu le quartier général de l’Etat islamique, et a vu la guerre ravager tout un peuple.

A l’occasion des 10 ans de la guerre en Syrie, pays qui a subit l’assaut terroriste, des milliers de manifestants sont sortis lundi à Idleb, dernier bastion djihadiste et rebelle échappant au pouvoir, pour dénoncer le régime de Bachar Al Assad.

Le conflit en Syrie a fait depuis 10 ans plus de 388.000 morts, et plus de 12 millions de déplacés, selon l’ONU, et dévaste tout un pays, son histoire, son architecture, sa culture, son économie…

Sur Twitter, le président français Emmanuel Macron a appelé à trouver une solution politique et réitéré le soutien de la France à la Syrie. « Au peuple syrien je veux dire: nous n’abandonnerons jamais ce combat », a tweeté le président français.

« Nous restons à ses côtés pour répondre aux besoins humanitaires, défendre le droit international, lutter contre l’impunité, trouver enfin une solution politique, la seule possible », a-t-il ajouté.

De leur côté, les Etats-Unis qui s’exprimaient par la voie de l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, ont appelé « la communauté internationale à ne pas se laisser berner par l’élection présidentielle à venir en Syrie » lors d’une session au Conseil de sécurité.

« Ces élections ne seront ni libres ni équitables. Elles ne légitimeront pas le régime d’Assad » a-t-elle ajouté. Durant cette session au Conseil de sécurité, aucune proposition ou solution au conflit n’a été proposée ni discutée.